TeslaVision Contest, ecco come vincere un viaggio in Texas e guidare il Cybertruck

Per tutti i proprietari e fan di Tesla in Italia arriva una possibilità di vincere un viaggio in Texas per visitare la Gigafactory di Austin e mettersi alla guida del Cybertruck dotato della Full Self Driving (Supervised). Come? Attraverso il TeslaVision Contest che fino a poco tempo fa era un’iniziativa dedicata ai soli clienti e fan americani. Adesso, arriva in Europa e anche in Italia. Nella comunicazione ufficiale possiamo leggere che per “celebrare l’impatto dei suoi prodotti in tutto il mondo, Tesla ha lanciato un concorso video chiamato TeslaVideo Contest“.



COME SI PARTECIPA AL TESLAVISION CONTEST?

La casa automobilistica aggiunge che sarà possibile vincere un viaggio alla Gigafactory del Texas per “visitare uno degli impianti di produzione più innovativi del mondo" e di provare il Cybertruck con Full Self Driving (Supervised).

Bisogna essere innanzitutto un po’ creativi trattandosi di un contest video. Per partecipare, scrive la casa automobilistica, i proprietari e i fan di Tesla sono invitati ad inviare un video di meno di 90 secondi che mostri come i veicoli Tesla sia integrati nel loro stile di vita, offrendo più libertà, più sicurezza, più divertimento e più convenienza.

I finalisti e i vincitori saranno selezionati in base all’originalità, alla creatività, alla pertinenza dei loro contenuti. Per partecipare a TeslaVision Contest bisognerà inviare i video entro le 11:59 ora italiana del 30 agosto 2025.

Crea un video della durata massima di 90 secondi. Carica su YouTube e condividi un URL visualizzabile. Creare un post su X e taggare @teslaeurope includendo le parole “TeslaVision contest” nel tuo post. Includere gli URL di entrambi i post nel modulo di invio. Inserire i propri dati nel modulo presente nella pagina del contest entro il 31 agosto 2025 e attendere per vedere se si è stati selezionati come finalisti.

Maggiori informazioni sulla procedura si possono trovare sulla pagina ufficiale del TeslaVision Contest.

PREMI

Non c’è solamente la visita alla Gigafactory del Texas come premio di questo particolare contest. Il secondo classificato riceverà un voucher per il Tesla Shop da 1.000 euro, mentre il terzo avrà diritto ad un Test Drive prolungato di una Model Y Long Range a trazione integrale.