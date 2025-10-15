Best Global Brands 2025, Toyota prima tra le case automobilistiche. Crolla Tesla ed entra BYD

Quali sono i migliori marchi al mondo nel 2025? Come ogni anno, la società di consulenza Interbrand pubblica una sua classifica in cui include un elenco dei primi 100 marchi con il maggiore valore. Nei primi 5 posti del Best Global Grands 2025 troviamo tutte società tech e cioè Apple, Microsoft, Amazon, Google e Samsung. E le case automobilistiche? Non mancano e la prima la troviamo già al sesto posto e si tratta di Toyota con una crescita del valore del 2%. Si collocata appena davanti a Coca Cola e ad Instagram.

COME VIENE CALCOLATO IL VALORE DEI MARCHI

Prima apriamo una breve parentesi e vediamo come Interbrand calcola i valori dei marchi. La società di consulenza tiene conto principalmente di tre fattori: la performance finanziaria dei prodotti o servizi del marchio; il ruolo del marchio nel processo di acquisto; la forza competitiva del marchio, cioè la sua capacità di fidelizzare e sostenere domanda e margini nel lungo termine. Il valore attribuito ad ogni marchio è espresso i dollari. Ci sono poi anche altri elementi che concorrono a stilare questa classifica che, comunque, non corrisponde in alcun modo al valore di capitalizzazione in borsa.

L’AUTO C’È

Parlando strettamente del settore automotive, nel rapporto si evidenziano le sfide che sta affrontando il mercato automotive in questa fase di transizione verso la mobilità elettrica. In ogni caso, le case automobilistiche continuano ad essere protagoniste di questa speciale classifica anche se in alcuni casi si sono registrati dei cali. Di Toyota abbiamo già detto che si trova al sesto posto. Al decimo c’è invece Mercedes anche se con un valore in calo del 15%. BMW la troviamo in posizione numero 14 anche lei con un calo del valore del 10%. In posizione numero 25 troviamo Tesla il cui valore del marchio è crollato addirittura del 35% a causa della crescente concorrenza nel segmento dei veicoli elettrici e delle problematiche che sta affrontando. Lo scorso anno in questa classifica si trovava al dodicesimo posto

Da notare anche un altro dato interessante e cioè che nella Top 100 e precisamente in posizione numero 90 è entrata BYD che quindi conferma ancora una volta quanto stia crescendo rapidamente. E la Ferrari? Anche il Cavallino Rampante è presente in questa classifica e precisamente in posizione numero 54 con una crescita del valore del marchio pari al 17%.