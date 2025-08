Bugatti pubblica il teaser di una misteriosa hypercar chiamata Solitaire

Bugatti ha diffuso un primo teaser ufficiale della Solitaire, una nuova one-off che verrà presentata il 7 agosto durante la Monterey Car Week, in programma dall’8 al 17 agosto 2025. La Bugatti Solitaire (il nome dovrebbe essere proprio questo come si evince dal post su Instagram che accompagna il teaser) dovrebbe essere stata commissionata da un collezionista privato che, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe essere Michel Perridon, l’imprenditore olandese noto per essere il più grande collezionista di Bugatti al mondo, con una collezione di ben 28 vetture.

L’ultima evoluzione della Chiron o la prima espressione della Tourbillon?

Il teaser, come da tradizione, svela pochissimi dettagli della vettura. L’unico elemento davvero riconoscibile è il colore della carrozzeria, un verde metallizzato brillante che riveste buona parte della superficie. Un pannello più scuro, probabilmente posizionato sul retro, lascia intuire la presenza della cover del motore. Nessuna immagine chiara del design e nessuna dichiarazione ufficiale sulle specifiche tecniche.

L’idea che si sono fatti in molti è che la base meccanica di questa one-off non sia più quella della Chiron (la cui produzione è terminata), ma quella della nuova Tourbillon, recentemente svelata come erede diretta. La Tourbillon rappresenta un netto cambio di passo per la casa di Molsheim. Il motore mantiene la tradizione dei 16 cilindri, ma non più con architettura a W bensì a V. Il nuovo propulsore, abbinato a tre motori elettrici, eroga una potenza complessiva di 1.800 CV. Si tratta della prima Bugatti ibrida della storia, un’auto che unisce prestazioni estreme a una nuova visione della tecnologia. Proprio per questo motivo molti ritengono che la Solitaire possa essere la prima one-off basata su questa nuova piattaforma, un’anticipazione delle potenzialità espressive del nuovo corso Bugatti. Non si esclude però una lettura diversa. La nuova vettura potrebbe infatti essere anche un tributo finale alla Chiron, un ultimo omaggio al motore W16 quadriturbo che ha segnato un’epoca. Se così fosse, la Solitaire assumerebbe un valore simbolico particolare, chiudendo un capitolo fondamentale della storia del marchio francese.

È più probabile pensare alla prima espressione della Tourbillon, considerando che la Chiron ha già avuto la sua one-off celebrativa del W16, ovvero L’Ultime.