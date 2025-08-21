Bugatti è sold out fino al 2029. Un lusso anche riuscire a ordinare una hypercar

Se c’è una cosa che abbiamo imparato, specie negli ultimi anni, è che l’industria automobilistica è incredibilmente volatile: nuove tecnologie emergenti, cambiamenti nelle normative governative, i dazi e le tendenze di acquisto sempre più mutevoli rendono la pianificazione del modello dell’anno successivo una grande impresa di speranza e di stress.

Molte case automobilistiche infatti giocano sul sicuro con i loro prodotti, ma c’è qualcuno che ancora vuole differenziarsi, ad esempio Bugatti.



La domanda per le ultime hypercar della casa francese è talmente alta che i potenziali clienti sonoper potersi mettere al volante di una vettura, qualora riescano ad ordinarne una. Se per un costruttore di auto “tradizionale" questo può risultare un problema, per una casa che produce auto su misura

Il direttore del design di Bugatti, Frank Heyl, ha dichiarato ai media che il marchio ha talmente tanti ordini da poter avere facile pianificazione con largo anticipo. Heyl ha inoltre dichiarato che portare al termine la produzione della Bolide e iniziare quella della Tourbillon impegnerà l’azienda per i prossimi quattro anni e, stando a quanto comunicato, è già tutto esaurito fino al 2029.



Questo non solo permette facilità nella pianificazione della produzione, ma anche di poter programmare con calma, una hypercar ibrida cone uncapace di svilupparee di bruciare lo scatto daDa segnalare che questa vettura ha un prezzo di base chema c’è da ritenersi fortunati qualora si riuscisse a trovarne una.