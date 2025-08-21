Alfa Romeo 33 Stradale debutta in Nord America alla Monterey Car Week 2025

Il debutto nordamericano dell’Alfa Romeo 33 Stradale è stato uno dei momenti più attesi e significativi della Monterey Car Week 2025. Presentata in quattro location d’eccezione, la coupé è stata al centro di una serie di eventi che hanno coinvolto appassionati e collezionisti per quella che viene già considerata un’icona contemporanea frutto della maestria artigianale italiana.

Cosa rende unica l’Alfa Romeo 33 Stradale

L’esposizione durante la Monterey Car Week

Il progetto si ispira alla leggendariae riafferma la tradizione Alfa Romeo nel coniugare design, tecnica e spirito sportivo. Ogni auto viene realizzata interamente a mano presso la Carrozzeria Touring Superleggera e sarà prodotta in soli trentatré esemplari a livello mondiale, tutti già venduti. Oltre al valore collezionistico, la 33 Stradale si distingue per le prestazioni. Monta infatti une raggiungere i 100 km/h in meno di 3 secondi per una velocità massima di 333 km/h.