Pininfarina in soccorso a Vittori: la nuova hypercar da 1.115 CV si chiama Turbio

Vittori, nuova casa automobilistica produttrice di hypercar, ha comunicato l’intenzione di debuttare con il suo primo veicolo a Miami il 4 ottobre. Viene considerato come una “concept car funzionante" sviluppata in collaborazione con Pininfarina. Il modello, battezzato con il nome Turbio, pare essere un ibrido tra un’Alfa Romeo, una Bugatti e una Lamborghini.

DESIGN

Le immagini teaser sembrano piuttosto rivelatrici e mostrano uncon una griglia a forma di ferro di cavallo. A completare il tutto si trovano, un grande spoiler anteriore e quello che, almeno dalle immagini, sembra essere un

Verso il posteriore si intravedono un tetto “double bubble" e prese d’aria posteriori. Sono presenti inoltre un grande diffusore e particolari fari posteriori a forma di “X".



Vittori ha comunicato che la Turbio avrà un sistema di aerodinamica attiva. Da vera sportiva che si rispetti, non mancheranno componenti in fibra di carbonio e in titanio, oltre a un design assistito dall’intelligenza artificiale. Si può pensare quindi che l’intervento di Pininfarina sia stato inutile, ma forse è facile spiegare il motivo per cui l’auto assomigli a tante altre.

Dal punto di vista delle dimensioni, la Turbio dovrebbe misurare 4.947 mm di lunghezza, 2.266 mm di larghezza e 1.160 mm di altezza, con un passo di 2.779 mm, condividendo quindi lunghezza e passo con la Lamborghini Revuelto. A coincidere con la vettura del Toro di Sant’Agata sono anche un peso a secco di 1.772 kg e la distribuzione dei pesi 44/56.

SPECIFICHE E MOTORE

Per quanto riguarda il sistema propulsivo, la Turbio dovrebbe montare unLa casa ha inoltre dichiarato che questo V12 sarà abbinato a unache alimenterà un motore elettrico anteriore per portare la potenza complessiva a

Questi sono dati superiori alla Revuelto e Vittori ha comunicato che l’auto sarà in grado di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 2,5 secondi.

Bisogna poi sottolineare quello che sembra essere un refuso della startup: la velocità massima indicata è di 220 m/h, ma anche se fosse pari a 220 km/h non tornerebbero i conti con le prestazioni dichiarate.



E’ anche giusto segnalare che l’azienda ha comunicato che “le specifiche di produzione potrebbero cambiare e le tempistiche verranno annunciate man mano che lo sviluppo progredisce". Dichiarazioni non esattamente rassicuranti, ma la produzione saràqualora il progetto arrivi davvero a quel punto.