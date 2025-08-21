Cerca

Pininfarina in soccorso a Vittori: la nuova hypercar da 1.115 CV si chiama Turbio

Il nuovo produttore di hypercar Vittori vuole debuttare con il suo primo veicolo a Miami il 4 ottobre: si chiama Turbio, ecco cosa sappiamo

Pininfarina in soccorso a Vittori: la nuova hypercar da 1.115 CV si chiama Turbio
Vai ai commenti
Gabriele Lupo
Gabriele Lupo
Pubblicato il 21 ago 2025

Vittori, nuova casa automobilistica produttrice di hypercar, ha comunicato l’intenzione di debuttare con il suo primo veicolo a Miami il 4 ottobre. Viene considerato come una “concept car funzionante" sviluppata in collaborazione con Pininfarina. Il modello, battezzato con il nome Turbio, pare essere un ibrido tra un’Alfa Romeo, una Bugatti e una Lamborghini.

DESIGN

ingrandisci immagine

Le immagini teaser sembrano piuttosto rivelatrici e mostrano un frontale aggressivo con una griglia a forma di ferro di cavallo. A completare il tutto si trovano gruppi ottici sottili, un grande spoiler anteriore e quello che, almeno dalle immagini, sembra essere un cofano con una presa d’aria. 

Verso il posteriore si intravedono un tetto “double bubble" e prese d’aria posteriori. Sono presenti inoltre un grande diffusore e particolari fari posteriori a forma di “X". 


Vittori ha comunicato che la Turbio avrà un sistema di aerodinamica attiva. Da vera sportiva che si rispetti, non mancheranno componenti in fibra di carbonio e in titanio, oltre a un design assistito dall’intelligenza artificiale. Si può pensare quindi che l’intervento di Pininfarina sia stato inutile, ma forse è facile spiegare il motivo per cui l’auto assomigli a tante altre.

Dal punto di vista delle dimensioni, la Turbio dovrebbe misurare 4.947 mm di lunghezza, 2.266 mm di larghezza e 1.160 mm di altezza, con un passo di 2.779 mm, condividendo quindi lunghezza e passo con la Lamborghini Revuelto. A coincidere con la vettura del Toro di Sant’Agata sono anche un peso a secco di 1.772 kg e la distribuzione dei pesi 44/56. 

SPECIFICHE E MOTORE

ingrandisci immagine

Per quanto riguarda il sistema propulsivo, la Turbio dovrebbe montare un motore V12 da 6,8 litri capace di erogare 913 CV e 750 Nm di coppia. La casa ha inoltre dichiarato che questo V12 sarà abbinato a una batteria agli ioni di litio da 3,8 kWh che alimenterà un motore elettrico anteriore per portare la potenza complessiva a 1.115 CV. 

Questi sono dati superiori alla Revuelto e Vittori ha comunicato che l’auto sarà in grado di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 2,5 secondi. 
Bisogna poi sottolineare quello che sembra essere un refuso della startup: la velocità massima indicata è di 220 m/h, ma anche se fosse pari a  220 km/h non tornerebbero i conti con le prestazioni dichiarate. 

ingrandisci immagine

E’ anche giusto segnalare che l’azienda ha comunicato che “le specifiche di produzione potrebbero cambiare e le tempistiche verranno annunciate man mano che lo sviluppo progredisce". Dichiarazioni non esattamente rassicuranti, ma la produzione sarà limitata a 50 esemplari, qualora il progetto arrivi davvero a quel punto.
 

Ti potrebbe interessare:
38
Tesla, passo indietro sulla Model 3: torna la levette per le frecce
Curiosità
Nichols Cars a Pebble Beach: ecco la N1A ICON 88, vero tributo alle corse
Curiosità
1
A Monaco Cupra presenterà Tindaya, la showcar ispirata ai paesaggi vulcanici delle Canarie
Curiosità
12
Record mondiale all'asta a Monterey: Ferrari Daytona SP3 Tailor Made venduta per 26 milioni di dollari
Curiosità
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.