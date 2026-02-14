Nuova BYD Atto 3 EVO più nel dettaglio: scheda tecnica, dotazioni e prezzi

La nuova BYD Atto 3 EVO ha fatto il suo debutto da pochi giorni e abbiamo già avuto modo di provarla. Si tratta di un’importante evoluzione del SUV che già conoscevamo perché se il design non sembra cambiare molto, sotto alla carrozzeria ci sono davvero tante novità, a partire dall’evoluzione della E-Platform 3.0 e dalla possibilità di poter ricaricare ad alta potenza la Blade Battery LFP in modo da poter ridurre i tempi di fermo durante una ricarica in corrente continua. Cresce anche l’autonomia e la potenza e c’è pure una versione con doppio motore e la trazione integrale. Dopo averla provata, vediamo più da vicino le specifiche tecniche della nuova BYD Atto 3 EVO.

BYD ATTO 3 EVO: SPECIFICHE TECNICHE

BYD Atto 3 EVO misura 4.455 mm lunghezza x 1.8755 mm larghezza x 1.615 mm altezza, con un passo di 2.720 mm. Il bagagliaio dispone di una capacità di 490 litri che possono salire a 1.360 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. C’è anche un frunk da 101 litri buono per contenere i cavi per la ricarica. Il peso va da 1.880 kg a 1.990 kg a seconda della versione scelta. Il SUV può contare su sospensioni anteriori MacPherson e posteriori Multi-link. Su tutte le versioni troviamo 4 freni a disco. Nuova BYD Atto 3 EVO è proposta in due varianti: Design con un singolo motore elettrico e la trazione posteriore e Excellence con doppio motore e la trazione integrale.

BYD ATTO 3 EVO DESIGN

Motore sincrono a magneti permanenti

230 kW (313 CV)

380 Nm di coppia

Da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi

Velocità massima: 180 km/h

Batteria LFP 74,8 kWh

Autonomia WLTP: 510 km

Consumi WTP: 16,4 kWh/100 km

BYD ATTO 3 EVO EXCELLENCE

Motore asincrono all’anteriore e posteriore sincrono a magneti permanenti

330 kW (449 CV)

560 Nm di coppia

Da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi

Velocità massima: 200 km/h

Batteria LFP 74,8 kWh

Autonomia WLTP: 470 km

Consumi WLTP: 17,8 kWh/100 km

Parlando della ricarica, la batteria in corrente continua può essere ricaricata fino ad una potenza di picco di 220 kW. Dal 10% all’80% servono 25 minuti. In corrente alternata, si può rifornire fino ad una potenza di 11 kW. Per garantire prestazioni costanti, la pompa di calore ad alta efficienza è di serie. Non manca nemmeno la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) che permette di utilizzare l’energia della batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni.

DOTAZIONI

La dotazione di serie del modello Design è già particolarmente completa e include, tra le altre cose, fari a LED, luci diurne a LED, luci posteriori a LED, controllo intelligente degli abbaglianti, cerchi in lega da 18 pollici, portellone posteriore elettrico, volante riscaldato, sedile conducente e passeggero anteriore regolabili elettricamente a 6 vie, sedili conducente e passeggero riscaldati e ventilati, filtro PM2.5, climatizzatore bi-zona, strumentazione da 8,8 pollici, infotainment da 15,6 pollici, pad per la ricarica wireless degli smartphone e un completo pacchetto di sistemi ADAS che permettono di arrivare a disporre dell’assistenza alla guida di Livello 2.

La versione Excellence, powertrain diverso a parte, aggiunge in più il tettuccio apribile, il riscaldamento dei sedili posteriori e poco altro.

PREZZI

Questi i prezzi di listino (escludendo eventuali promo attive).