Il noleggio di auto e furgoni più conveniente è con Locauto: ecco tutti gli sconti

Il noleggio auto e furgoni diventa più conveniente con Locauto che offre diverse promozioni pensate per garantire condizioni molto vantaggiose, sia ai nuovi clienti che ai clienti abituali che già in passato hanno scelto le soluzioni proposte da Locauto. Tutte le opzioni disponibili possono essere consultate direttamente tramite il sito ufficiale di Locauto da cui è possibile prenotare il veicolo da noleggiare.

Il momento giusto per scegliere Locauto

Ci sono diversi motivi per cui Locauto è oggi la scelta giusta per il noleggio di auto e furgoni. Partiamo dalla promo che scade il 23 febbraio prossimo: utilizzando il codice WINTER10 al momento della prenotazione, infatti, è possibile ottenere uno sconto extra del 10% sul costo del noleggio auto.

In aggiunta, i clienti con Partita IVA possono ottenere (in questo caso senza codice) uno sconto del 10% sul noleggio di un furgone, sfruttando la promo VAN MESE BUSINESS. In aggiunta, con la promo VAN KM LIBERO è possibile prenotare un furgone con la tariffa a chilometraggio limitato al costo della tariffa con chilometraggio di 100 chilometri al giorno.

Da non dimenticare i vantaggi garantiti dal programma MyLocauto Friends che permette di ottenere fino al 20% di sconto sul noleggio. Iscrivendosi (gratuitamente) è possibile accedere al programma che offre vantaggi crescenti agli utenti.

Raggiunto il livello massimo (dopo 6 noleggi), si otterrà lo sconto massimo sul noleggio (fino al 20%) e sulle coperture (fino al 30%). Un’altra promo da tenere in considerazione è Deposito Cauzionale Zero che permette di noleggiare il veicolo desiderato senza blocchi sulla carta di credito.

Per accedere subito alle promozioni di Locauto è sufficiente seguire il link qui di sotto e scegliere poi l’offerta giusta in base alle proprie necessità, inserendo tutti i dati richiesti per il calcolo del preventivo (gratuito e senza impegno) che potrà poi essere attivato direttamente online.