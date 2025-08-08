Honda, le auto elettriche non sono l'obiettivo finale: ecco perché

Il mercato auto è cambiato e come tanti altri costruttori, anche Honda ha rivisto i suoi piani originali di elettrificazione e oggi la casa automobilistica giapponese non vede più le auto elettriche come un obiettivo finale ma solo come una delle strade, ma non l’unica, per arrivare a centrale l’obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050. Honda infatti punterà su più motorizzazioni come ha raccontato ai colleghi australiani di Drive, Jay Joseph, CEO di Honda Australia.

NON SOLO ELETTRICO, ANCHE L’IBRIDO

Le BEV non sono l’obiettivo, veicoli elettrici migliori sono una strada per raggiungere la neutralità carbonica, ma non necessariamente l’unica strada. I veicoli elettrici a batteria continueranno a migliorare, stiamo lavorando sulle batterie allo stato solido, ma il nostro obiettivo è la neutralità carbonica, non i veicoli elettrici a batteria. Questo è solo il percorso più ovvio nel breve e medio termine, ma svilupperemo anche altre tecnologie che ci aiuteranno a raggiungere questo obiettivo. Riteniamo che anche adesso, mentre i veicoli elettrici a batteria stanno penetrando nel mercato, se ne parli molto, ma in realtà i veicoli ibridi sono la scelta preferita dai consumatori.

HONDA CONTINUA A SCOMMETTERE NEL FUEL CELL

Insomma, Honda punta sullaper arrivare a ridurre le emissioni. Proprio per questo, darà spazio anche ad altre tipologie di alimentazione come l’ibrido che continuerà a rivestire un ruolo molto importante all’interno della gamma della casa automobilistica giapponese. Nel breve e nel medio termine l’ibrido diventerà ancora di più il baricentro dell’offerta di Honda con l’introduzione di nuove motorizzazioni che vedremo sui nuovi modelli in uscita.

Un’altra tecnologia che Honda vede positivamente e che non ha deciso di abbandonare è quella del Fuel Cell. Nonostante molte case automobilistiche abbiano deciso di abbandonare i piani di sviluppo di questa tecnologia, Honda la giudica positivamente visto che permette di offrire comunque auto ad emissioni zero ma con il vantaggio di tempi di rifornimento molto rapidi. C’è però un problema ed è legato all’infrastruttura di rifornimento dell’idrogeno che è estremamente limitata e rappresenta un grosso ostacolo per la diffusione di questa tecnologia.