Honda Civic, svelato il restyling nel Regno Unito: ecco come cambia, le novità

Honda Civic si rinnova con un leggero restyling e debutta nel Regno Unito. L’evoluzione è soprattutto estetica, con un affinamento del design ed una serie di miglioramenti all’abitacolo. La meccanica, invece, non cambia e quindi sotto al cofano troviamo sempre il solito motore ibrido che ben conosciamo. Entriamo nei dettagli e vediamo come cambia la nuova Honda Civic 2025.

HONDA CIVIC 2025: NUOVO FRONTALE

INTERNI

L’aggiornamento estetico si è concentrato soprattutto al livello del. La nuova Civic si riconosce immediatamente per la. Ilè stato ridisegnato, così come iche possono contare sullache ha portato alla scomparsa dei fendinebbia. Non manca nemmeno uno splitter in tinta con la carrozzeria. L’aggiornamento della Civic ha introdotto puredisponibili in colore grigio o nero a seconda dell’allestimento scelto. Arriva inoltre la nuova colorazione per la carrozzeria Seabed Blue, in sostituzione del Premium Crystal Blue. Questa si aggiunge alle altre tinte disponibili: Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl, Sonic Gray Pearl e Premium Crystal Red Metallic. Non ci sono particolari novità, invece, per il posteriore. Complessivamente, i ritocchi al design sono stati pensati per dare alla Civic un aspetto più moderno e sportiveggiante.

IL MOTORE NON CAMBIA

Ci sono piccoli cambiamenti anche per l’. All’interno, tutti gli allestimenti presentano montanti interni neri e dettagli cromati opachi intorno alle bocchette di ventilazione. Inoltre, l’allestimento Advance introduce l’illuminazione ambientale, mentre sulla versione Sport troviamo un nuovo volante riscaldato e una strumentazione digitale con schermo da 10,2 pollici che propone una grafica rivista per una migliore leggibilità. Infine, la Civic Elegance offre di serie il pad per la ricarica wireless nel tunnel centrale.

DISPONBILITÀ

. Dunque, sotto al cofano troviamo sempre il motorein grado di erogare. La casa automobilistica giapponese ricorda che ogni modello è dotato del pacchetto Honda Sensing che include diversi sistemi ADAS per una guida sempre sicura.

Nel Regno Unito, la nuova Honda Civic si può già ordinare a partire da 33.795 sterline cioè circa 38.700 euro. Ancora non sappiamo quando il nuovo modello sarà disponibile in Italia. Ricordiamo che purtroppo la Civic Type R sta concludendo la sua storia e quindi non sarà più riproposta.