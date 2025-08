Nuova Leapmotor B10, interni e bagagliaio del SUV elettrico

Leapmotor piano piano sta crescendo in Europa. Il marchio cinese del Gruppo Stellantis si sta ritagliando un suo spazio e non possiamo non ricordare che a luglio 2025 in Italia la piccola T03 è stata l’auto elettrica più venduta in assoluto. Presto, la gamma della casa automobilistica si amplierà con l’introduzione del nuovo SUV Leapmotor B10 le cui vendite in Europa e quindi anche in Italia sono partire da pochi giorni. Si tratta di un modello interessante che può contare su di un buon rapporto contenuti / prezzo. 4.515 mm di lunghezza e piattaforma LEAP3.5 per offrire spazio e tecnologia ai passeggeri. Vediamo quindi di concentrarci maggiormente sull’abitacolo per vedere cosa il nuovo modello propone agli automobilisti.

LEAPMOTOR B10: LA PLANCIA

BAGAGLIAIO

L’abitacolo propone unocon pulsanti fisici ridotti al minimo essenziale. Dietro al volante multifunzione a 2 razze troviamo un. Qui, oltre alla velocità, troviamo indicazioni quali l’autonomia residua ed informazioni sul funzionamento degli ADAS. Centralmente è stato collocato l’ampioe da cui si gestiscono tutte le principali funzionalità della vettura. Infotainment che può contare sulla piattaforma softwareche offre un’interfaccia personalizzabile e funzioni multi-applicazione. Apple CarPlay è presente, mentre Android Auto arriverà successivamente attraverso un aggiornamento OTA. Il tutto è alimentato dalche dovrebbe permettere un’esperienza d’uso sempre molto fluida e reattiva. Sulla plancia sono presenti anche le bocchette del climatizzatore cromate a forma ovale.Sul tunnel centrale troviamo ildegli smartphone che permette di alimentare due dispositivi in contemporanea. Tutti i sedili sono reclinabili, anche quelli anteriori. Leapmotor B12 dispone anche di unper offrire un’esperienza sonora premium. Particolarità, l’illuminazione ambientale a 64 colori può sincronizzarsi con la musica per creare un’atmosfera su misura. Il SUV propone anche unche permette di esaltare lo spazio all’interno dell’abitacolo. Quando necessario, la tendina parasole elettrica offre protezione completa dai raggi solari, garantendo comfort e privacy in ogni momento.

Il bagagliaio dispone invece di una capacità di 420 litri che possono salire a 515 litri grazie al doppio fondo. Abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si arriva a quota 1.415 litri. Davanti è presente un piccolo frunk molto comodo per poter alloggiare i cavi per la ricarica.

MOTORE E PREZZI

Singolo motore elettrico con una potenza massima di 218 CV. Due opzioni batteria: una da 56,2 kWh che offre fino a 361 km di autonomia WLTP e una da 67,1 kWh che offre fino a 434 km. Prezzi di listino in Italia da 29.900 euro della versione LIFE 56,2 kWh per arrivare ai 33.400 euro della versione top di gamma DESIGN 67,1 kWh. Prezzo promozionale di lancio 26.900 euro.