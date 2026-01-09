Con meno di 20€ hai tutto l’occorrente per riparare in autonomia le gomme di auto e moto
Un kit completo per riparare i pneumatici in autonomia.
Guidare durante l’inverno è un rischio anche e soprattutto per l’integrità degli pneumatici dell’auto. Il fondo stradale, infatti, si deteriora più rapidamente a causa delle piogge, del gelo notturno e delle forti escursioni termiche. Buche profonde, chiodi, schegge di metallo o detriti lasciati da altri veicoli possono causare diversi danni. Ritrovarsi con una ruota bucata o con un chiodo conficcato nel battistrada può diventare un vero problema, a meno che non si abbia a bordo il necessario per ripararla. Oggi il kit completo di tutto l’occorrente è in offerta a meno di 20€.
Una valigetta indispensabile e pronta all’uso
Parliamo di un set composta da 22 pezzi che include tutti gli strumenti necessari per intervenire su auto, SUV, moto, trattori e altri veicoli, con un focus particolare sulla semplicità d’uso anche per chi non ha esperienza in questo tipo di interventi.
QUNNIE Kit di Riparazione Pneumatici 22pcs, Strumenti di Riparazione di Pneumatici Pesanti e Kit di Riparazione di Pneumatici per Auto, Moto, Camion, ATV, Trattore, Camper, SUV, Jeep
Nel kit ci sono due utensili con impugnatura a T, progettati per facilitare la foratura del pneumatico e l’inserimento della striscia sigillante. Il materiale utilizzato per le impugnature è l’acciaio A3, una lega che garantisce solidità e resistenza alla torsione. Questo consente di lavorare con maggiore sicurezza anche su pneumatici spessi o particolarmente rigidi, come quelli di un SUV o di un mezzo agricolo. Le strisce in gomma incluse nel kit sono pensate per offrire una chiusura temporanea ma efficace, che permette di proseguire il viaggio in sicurezza fino alla propria abitazione o al gommista più vicino.
L’intero set è racchiuso in una custodia compatta, che può essere facilmente riposta nel bagagliaio o nel sottosella. In caso di emergenza, l’intervento si limita a pochi passaggi e permette di tamponare il problema così da non rimanere bloccati per strada o in attesa del soccorso stradale.