Cerca

Con meno di 20€ hai tutto l’occorrente per riparare in autonomia le gomme di auto e moto

Un kit completo per riparare i pneumatici in autonomia.

Con meno di 20€ hai tutto l’occorrente per riparare in autonomia le gomme di auto e moto
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 9 gen 2026

Guidare durante l’inverno è un rischio anche e soprattutto per l’integrità degli pneumatici dell’auto. Il fondo stradale, infatti, si deteriora più rapidamente a causa delle piogge, del gelo notturno e delle forti escursioni termiche. Buche profonde, chiodi, schegge di metallo o detriti lasciati da altri veicoli possono causare diversi danni. Ritrovarsi con una ruota bucata o con un chiodo conficcato nel battistrada può diventare un vero problema, a meno che non si abbia a bordo il necessario per ripararla. Oggi il kit completo di tutto l’occorrente è in offerta a meno di 20€.

Acquista in offerta il kit per la riparazione degli pneumatici

Una valigetta indispensabile e pronta all’uso

Parliamo di un set composta da 22 pezzi che include tutti gli strumenti necessari per intervenire su auto, SUV, moto, trattori e altri veicoli, con un focus particolare sulla semplicità d’uso anche per chi non ha esperienza in questo tipo di interventi.

QUNNIE Kit di Riparazione Pneumatici 22pcs, Strumenti di Riparazione di Pneumatici Pesanti e Kit di Riparazione di Pneumatici per Auto, Moto, Camion, ATV, Trattore, Camper, SUV, Jeep

QUNNIE Kit di Riparazione Pneumatici 22pcs, Strumenti di Riparazione di Pneumatici Pesanti e Kit di Riparazione di Pneumatici per Auto, Moto, Camion, ATV, Trattore, Camper, SUV, Jeep

12,99
Vedi l’offerta

Nel kit ci sono due utensili con impugnatura a T, progettati per facilitare la foratura del pneumatico e l’inserimento della striscia sigillante. Il materiale utilizzato per le impugnature è l’acciaio A3, una lega che garantisce solidità e resistenza alla torsione. Questo consente di lavorare con maggiore sicurezza anche su pneumatici spessi o particolarmente rigidi, come quelli di un SUV o di un mezzo agricolo. Le strisce in gomma incluse nel kit sono pensate per offrire una chiusura temporanea ma efficace, che permette di proseguire il viaggio in sicurezza fino alla propria abitazione o al gommista più vicino.

Acquista in offerta il kit per la riparazione degli pneumatici

L’intero set è racchiuso in una custodia compatta, che può essere facilmente riposta nel bagagliaio o nel sottosella. In caso di emergenza, l’intervento si limita a pochi passaggi e permette di tamponare il problema così da non rimanere bloccati per strada o in attesa del soccorso stradale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
Migliora l’atmosfera e il comfort alla guida con questo kit in offerta a meno di 30€
Offerte e Promozioni
5 accessori utili per l’auto dei neopatentati a meno di 80€
Offerte e Promozioni
È in offerta lo strumento per riparare le gomme dell’auto senza fatica in soli 10 minuti
Offerte e Promozioni
5 accessori a meno di 50€ da avere a disposizione nel bauletto della moto
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.