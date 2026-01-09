Con meno di 20€ hai tutto l’occorrente per riparare in autonomia le gomme di auto e moto

Guidare durante l’inverno è un rischio anche e soprattutto per l’integrità degli pneumatici dell’auto. Il fondo stradale, infatti, si deteriora più rapidamente a causa delle piogge, del gelo notturno e delle forti escursioni termiche. Buche profonde, chiodi, schegge di metallo o detriti lasciati da altri veicoli possono causare diversi danni. Ritrovarsi con una ruota bucata o con un chiodo conficcato nel battistrada può diventare un vero problema, a meno che non si abbia a bordo il necessario per ripararla. Oggi il kit completo di tutto l’occorrente è in offerta a meno di 20€.

Una valigetta indispensabile e pronta all’uso

Parliamo di un set composta da 22 pezzi che include tutti gli strumenti necessari per intervenire su auto, SUV, moto, trattori e altri veicoli, con un focus particolare sulla semplicità d’uso anche per chi non ha esperienza in questo tipo di interventi.

Nel kit ci sono due utensili con impugnatura a T, progettati per facilitare la foratura del pneumatico e l’inserimento della striscia sigillante. Il materiale utilizzato per le impugnature è l’acciaio A3, una lega che garantisce solidità e resistenza alla torsione. Questo consente di lavorare con maggiore sicurezza anche su pneumatici spessi o particolarmente rigidi, come quelli di un SUV o di un mezzo agricolo. Le strisce in gomma incluse nel kit sono pensate per offrire una chiusura temporanea ma efficace, che permette di proseguire il viaggio in sicurezza fino alla propria abitazione o al gommista più vicino.

L’intero set è racchiuso in una custodia compatta, che può essere facilmente riposta nel bagagliaio o nel sottosella. In caso di emergenza, l’intervento si limita a pochi passaggi e permette di tamponare il problema così da non rimanere bloccati per strada o in attesa del soccorso stradale.