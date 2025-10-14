Cerca

Stipulando una nuova polizza entro il 28 ottobre è possibile beneficiare di uno sconto fino al 36% sul premio RC Auto.

Assicurazione auto economica: inizia a risparmiare con Verti
Federico Pisanu
Pubblicato il 14 ott 2025

Nel mese di ottobre sono in tanti a dover fare i conti con il rinnovo della polizza auto. Conti che spesso e volentieri non tornano, se si considerano gli aumenti dei premi assicurativi applicati anche a chi da anni ormai può vantare uno storico alla guida senza alcuna macchia.

Due quindi le strade da seguire: la prima conduce ad accettare il preventivo della propria compagnia assicurativa, nonostante l’aumento; la seconda porta invece a un deciso cambio di rotta, con la scelta che ricade su un’assicurazione auto online, quasi sempre più economica rispetto alle polizze proposte dalle compagnie tradizionali.

A proposito di assicurazioni online, segnaliamo l’opportunità di rinnovare la propria polizza auto entro il 28 ottobre beneficiando di uno sconto fino al 36% con Verti, compagnia assicurativa online spagnola appartenente al Gruppo MAPFRE. Con Verti gli automobilisti hanno la possibilità di scegliere una polizza altamente personalizzabile e pagarla a rate.

Fino al 36% di sconto con Verti

Nell’ambito della nuova promozione Verti, gli utenti possono accedere alla scontistica massima rispettando i seguenti requisiti: essere un nuovo cliente, detenere la classe di merito BM 1 da almeno un anno, essere assicurato da cinque anni senza sinistri, optare per il pagamento annuale, essere titolare di un’auto elettrica da non più di un anno, nonché aggiungere alla polizza le garanzie Infortuni del conducente, Incendio e furto, Tutela giudiziaria, Assistenza stradale più l’opzione Carrozzerie convenzionate.

La compagnia assicurativa Verti chiarisce inoltre che lo sconto è applicato alla tariffa annuale della RC Auto e che per accedere all’offerta sia il preventivo che l’acquisto devono essere completati online. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, gli utenti possono scegliere se pagare tramite carta di credito, PayPal o bonifico bancario. Il preventivo è disponibile al link che segue e richiede soltanto il numero di targa del veicolo da assicurare e la data di nascita del proprietario.

Crediti immagine di copertina: Freepik

