Mercedes, un misterioso teaser che fa discutere: è la nuova ammiraglia elettrica?

Mercedes si sta preparando a presentare qualcosa di nuovo di cui al momento ci sono solamente alcuni piccoli indizi. Gordon Wagener, responsabile del design della casa automobilistica tedesca, attraverso i suoi account social ha condiviso un teaser che sta facendo molto discutere. Ecco come viene descritto.

Quell’iconica griglia che abbiamo presentato agli IAA a Monaco? Considerala la scintilla per un impulso creativo. Preparati per il prossimo.

Al Salone di Monaco ha infatti fatto il suo debutto la nuova Mercedes GLC che introduce il nuovo design della griglia Mercedes che troveremo sulle future auto elettriche del costruttore tedesco. Nel teaser condiviso da Gordon Wagener vediamo una vettura avvolta nell’ombra. Ci sono pochi elementi che si vedono bene e sono l’ampia griglia illuminata, i fari con la firma luminosa a forma di stella e i grandi cerchi in lega. Di cosa si tratta?

PRIMI INDIZI

Il teaser ha generato molto discussioni. C’è chi ci vede il concept di una futura Mercedes Classe S elettrica che sappiamo in futuro arriverà (e che prenderà il posto della EQS). Sicuramente non si tratta della nuova Classe C che abbiamo comunque già visto in diverse foto spia. L’ampia griglia verticale, lo splitter e i fari circolari fanno pensare a qualcosa di differente. Da quel poco che si vede sembra comunque che si tratti di una berlina e non dell’ennesimo SUV. C’è anche chi ci vede un nuovo modello ispirato al passato del marchio o addirittura una versione coupé dell’ammiraglia della casa automobilistica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gorden Wagener (@gorden.wagener)

Insomma, diverse possibilità ma di ufficiale al momento non c’è nulla e quindi siamo solo nel campo delle ipotesi. Pare comunque evidente che Mercedes si sta apprestando a svelare qualcosa di nuovo e di particolare, probabilmente elettrico. Non rimane quindi che attendere novità per scoprire cosa Mercedes intende presentare ufficialmente.