Cerca

Mercedes, un misterioso teaser che fa discutere: è la nuova ammiraglia elettrica?

Il responsabile di design Mercedes ha condiviso un teaser di una nuova vettura misteriosa che presto farà il suo debutto: di che si tratta?

Mercedes, un misterioso teaser che fa discutere: è la nuova ammiraglia elettrica?
Vai ai commenti
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Pubblicato il 14 ott 2025

Mercedes si sta preparando a presentare qualcosa di nuovo di cui al momento ci sono solamente alcuni piccoli indizi. Gordon Wagener, responsabile del design della casa automobilistica tedesca, attraverso i suoi account social ha condiviso un teaser che sta facendo molto discutere. Ecco come viene descritto.

Quell’iconica griglia che abbiamo presentato agli IAA a Monaco? Considerala la scintilla per un impulso creativo. Preparati per il prossimo.

Al Salone di Monaco ha infatti fatto il suo debutto la nuova Mercedes GLC che introduce il nuovo design della griglia Mercedes che troveremo sulle future auto elettriche del costruttore tedesco. Nel teaser condiviso da Gordon Wagener vediamo una vettura avvolta nell’ombra. Ci sono pochi elementi che si vedono bene e sono l’ampia griglia illuminata, i fari con la firma luminosa a forma di stella e i grandi cerchi in lega. Di cosa si tratta?

PRIMI INDIZI

Il teaser ha generato molto discussioni. C’è chi ci vede il concept di una futura Mercedes Classe S elettrica che sappiamo in futuro arriverà (e che prenderà il posto della EQS). Sicuramente non si tratta della nuova Classe C che abbiamo comunque già visto in diverse foto spia. L’ampia griglia verticale, lo splitter e i fari circolari fanno pensare a qualcosa di differente. Da quel poco che si vede sembra comunque che si tratti di una berlina e non dell’ennesimo SUV. C’è anche chi ci vede un nuovo modello ispirato al passato del marchio o addirittura una versione coupé dell’ammiraglia della casa automobilistica.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Gorden Wagener (@gorden.wagener)

Insomma, diverse possibilità ma di ufficiale al momento non c’è nulla e quindi siamo solo nel campo delle ipotesi. Pare comunque evidente che Mercedes si sta apprestando a svelare qualcosa di nuovo e di particolare, probabilmente elettrico. Non rimane quindi che attendere novità per scoprire cosa Mercedes intende presentare ufficialmente.

Ti potrebbe interessare:
2
Mercedes-Benz abbassa le emissioni di CO2 grazie ad alluminio prodotto con energia rinnovabile
Mercato
Nuova Mercedes GLA 2026, ibrida ed elettrica: continuano i test su strada
Mercato Auto
1
Mercedes-Maybach V12 Edition: ancora più lussuosa ed esclusiva
Mercedes, via alla produzione di pre-serie del nuovo VLE: si avvicina il debutto
Mercato
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.