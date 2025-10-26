Toyota GR Yaris M Concept, la sportiva a motore centrale è pronta alla sfida del motorsport

GR Yaris M Concept era stata svelata da Toyota al Salone Auto di Tokyo 2025. L’aspetto poteva non sembrare molto differente da quello della GR Yaris che tutti conosciamo. In realtà, sotto alla carrozzeria c’è una novità molto importante. Infatti, questo prototipo è equipaggiato con un nuovo motore posizionato centralmente. Ancora più importante, questa sportiva adotta il motore G20E, un 4 cilindri turbo di 2 litri che dovrebbe essere alla base delle nuove sportive della casa automobilistica giapponese.

Il concept era stato creato per “esplorare il potenziale della GR Yaris” e competere nella Super Taikyu Series per raccogliere feedback. Il motorsport, come sappiamo, è un laboratorio perfetto per sperimentare nuove soluzione che poi potrebbero trovare posto sui modelli di serie. Toyota non è nuova a testare nelle competizioni soluzioni tecniche innovative. Alla fine di luglio avevamo scritto che lo sviluppo della nuova GR Yaris M Concept stava andando avanti ma che c’erano ancora delle sfide tecniche da affrontare.

A quanto pare, la vettura è pronta dato che Toyota ha annunciato che la GR Yaris M Concept ha preso parte al sesto round dell’ENEOS Super Taikyu Series 2025 che si sta tenendo in questo weekend.

UN NUOVO MOTORE 4 CILINDRI

Parlando del debutto in gara del concept, Toyota ha ricordato alcune delle sfide affrontate nello sviluppo della vettura dovute essenzialmente alla volontà di collocare il motore in posizione centrale. Spiega infatti la casa automobilistica.

Il team ha incontrato le difficoltà tipiche di una vettura a motore centrale in termini di frenata, sterzo e guida, e quindi non ha preso parte alla precedente gara di Autopolis. Nei tre mesi successivi, piloti, ingegneri e meccanici hanno lavorato a stretto contatto, effettuando ripetuti test e apportando notevoli miglioramenti a motore, carrozzeria e telaio. Il team è ora pronto a gareggiare nel round di Okayama.

I feedback racconti saranno importanti per Toyota per portare avanti lo sviluppo della vettura e del nuovo motore. Di questa unità se ne è parlato più volte in passato. Sappiamo che dovrebbe erogare più di 400 CV nella versione standard ma si potrà tranquillamente portare la potenza a circa 600 CV utilizzando un turbocompressore più performante. Motore che dovrebbe essere il baricentro di alcune delle nuove sportive che Toyota lancerà nei prossimi anni.