Toyota sta avendo "difficoltà" con la GR Yaris M ad alte prestazioni con motore centrale

Al Salone Auto di Tokyo del 2025, Toyota aveva svelato il concept GR Yaris M. Nonostante l’aspetto non troppo differente da quello della GR Yaris che conosciamo bene, c’era una novità molto importane dato che la vettura era equipaggiata con un nuovo motore posizionato centralmente. Si trattava di un 4 cilindri turbo di 2 litri di cilindrata di nuova generazione che in futuro troveremo su nuove sportive del marchio giapponese. Il concept è stato creato per “esplorare il potenziale della GR Yaris” e competere nella Super Taikyu Series per raccogliere feedback. Il motorsport, come sappiamo, è un laboratorio perfetto per sperimentare nuove soluzione che poi potrebbero trovare posto sui modelli di serie. Pare, però, che Toyota sia avendo qualche difficoltà di troppo.

DIVERSE SFIDE DA SUPERARE

La casa automobilistica giapponese ha infatti fornito un breve aggiornamento su questo progetto, confermando che la GR Yaris M a motore centrale è in fase di sviluppo con l’obiettivo di partecipare alla Super Taikyu Series. Tuttavia, ha ammesso che ci sono diverse sfide nello sviluppo che devono essere affrontate. L’azienda sta lavorando per risolvere i problemi, ma ha voluto evidenziare che “ci sono difficoltà tipiche dei veicoli dotati di motore centrale in termini di frenata, sterzo e dinamica di guida“. Per tale motivo, ha dovuto decidere di non portare la sua sportiva a motore centrale sul circuito di Autopolis per il quinto round della serie endurance come invece pianificato inizialmente.



NUOVO MOTORE 4 CILINDRI

Toyota ha dichiarato di aver deciso di non partecipare alla gara per migliorare ulteriormente la sua sportiva ma prevede di partecipare in futuro a nuove gare che le permetteranno di valutare le potenzialità dell’auto. Prima o poi, il concept gareggerà in tutto il Giappone prima che un’auto di serie omologata per un utilizzo stradale con motore centrale arrivi sul mercato. Da questa sperimentazione arriverà infatti un modello di serie e da tempo si vocifera che possa trattarsi della nuova MR2 . Questi problemi, però, potrebbero far pensare che i tempi del progetto possano allungarsi. Non rimane che attendere novità.

Il baricentro della GR Yaris M è il motore “G20E” di nuova concezione che dovrebbe erogare più di 400 CV nella versione standard ma già sappiamo che si potrà tranquillamente portare la potenza a circa 600 CV utilizzando un turbocompressore più performante. Unità che non dovrebbe essere utilizzata solamente per l’erede della MR2. Infatti, si specula che possa trovare posto anche sulla nuova Celica e su ulteriori sportive che Toyota proporrà nel corso dei prossimi anni.