Riparare un'auto elettrica? Costa di meno, c'è però un ma....

La manutenzione di un’auto elettrica è uno dei temi su cui si discute molto quando si parla di queste vetture. Chi ne possiede una sa molto bene che sono più economiche da gestire rispetto alle auto endotermiche. Meno costi di manutenzione e un numero inferiori di componenti che possono guastarsi, giusto per fare alcuni esempi. Tuttavia, si parla ancora troppo poco dei servizi di assistenza forniti dalle case automobilistiche in caso di problemi. Ad affrontare queste tematiche e non solo ci pensa lo studio “EV Ownership Study” realizzato da CDK Global che si basa su interviste effettuate tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (le interviste riguardano il mercato americano).

LA MANUTENZIONE COSTA DI MENO MA I TEMPI…

Sebbene inizialmente i consumatori persino che sarebbe più costoso gestire un’auto a batteria rispetto a una a benzina, alla fine devono ricredersi dato che il 53% dei proprietari di un’auto elettrica non Tesla afferma che la manutenzione della propria vettura costa meno rispetto a quella di un veicolo a benzina. Il 41% dei proprietari di Tesla la pensa allo stesso modo. C’è però un “ma” da sottolineare e che riguarda proprio il tema dell’assistenza. Quale? I tempi medi per riavere la vettura sono superiori a quelli di un classico tagliando delle auto endotermiche. Lo studio mette in evidenza un 23% in più per i proprietari Tesla. Situazione peggiore per i proprietari di veicoli non Tesla che hanno dovuto aspettare il 34% in più per riavere la propria auto elettrica. Pare addirittura che questi tempi di attesa aggiuntivi si stiano allungando rispetto al passato.

Nel 2023, il 40% delle auto elettriche riparate potevano essere ritirate il giorno stesso, ma nel 2024 tale percentuale è scesa al 28%. Contestualmente è salito dal 21% al 29% il numero di auto elettriche riconsegnate il giorno successivo. L’allungamento dei tempi di assistenza non è chiaramente una buona notizia come evidenzia anche David Thomas, analista del settore automobilistico presso CDK.



Numeri che fanno capire che con l’aumento delle auto elettriche sulle strade, soprattutto le case automobilistiche tradizionali dovranno riorganizzarsi per gestire al meglio l’assistenza delle BEV visto che i tecnici dovranno saper gestire i problemi dei modelli endotermici, ibridi ed elettrici. Quindi ci vorrà probabilmente del tempo prima che le case automobilistiche tradizionali riescano a riorganizzarsi adeguatamente