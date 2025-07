Che ci fa la nuova Polestar 5 all'allenamento del Borussia Dourtmund?

Polestar 5 è la prossima novità che Polestar porterà al debutto e si prevede che sarà tra le protagoniste del Salone di Monaco 2025 che aprirà i battenti all’inizio di settembre. Nel tempo, di questo modello abbiamo visto diverse foto spia e la stessa casa automobilistica ha raccontato alcuni piccoli dettagli evidenziando più volte che disporrà di soluzioni tecniche particolarmente raffinate. Tra non molto ne sapremo di più ma, intanto, la Polestar 5 è stata protagonista di un fatto curioso dato che un prototipo ancora camuffato è stato intercettato nei pressi dell’area di allenamento del Borussia Dortmund, una delle squadre di calcio più titolate della Germania. Il motivo? Attraverso un mini video condiviso attraverso i social si vede che i giocatori hanno addirittura avuto modo di poter fare un breve giro (Jobe Bellingham e Danne Svensson). Il tutto si ricollegherebbe al fatto che Polestar possa diventare uno degli sponsor della squadra. In ogni caso, questa curiosa apparizione è stata l’occasione di poter vedere un po’ più da vicino al GT elettrica che promette prestazioni davvero elevatissime.

SFIDA ALLA PORSCHE TAYCAN

Polestar non lo ha mai nascosto, anzi…, che con i suoi modelli punta ad entrare in concorrenza con Porsche. La nuova Polestar 5 andrà quindi a confrontarsi direttamente con la Porche Taycan. Dal punto di vista estetico, la GT rimarrà facilmente identificabile come una Polestar adottando sempre quel linguaggio di design che caratterizza le auto della casa automobilistica. Il frontale si caratterizzerà per la presenza di fari sdoppiati, mentre al posteriore troveremo una barra luminosa a tutta larghezza. Anche gli interni rimarranno minimalisti come gli altri modelli Polestar, il che significa che la Polestar 5 sarà quasi del tutto priva di pulsanti fisici, dato che la maggior parte delle funzionalità si gestiranno attraverso il display del sistema infotainment.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Borussia Dortmund (@bvb09)

Per quanto riguarda il powertrain, in passato la casa automobilistica parlava di quasi 900 CV che permetteranno di disporre di prestazioni elevatissime. Alla presentazione fortunatamente manca davvero poco e quindi presto ne sapremo molto di più di questo GT elettrica che andrà ad affiancare i modelli Polestar 2, Polestar 3 e Polestar 4.