Ferrari studia Xiaomi? Una SU7 Ultra è stata vista a Maranello

Xiaomi SU7 Ultra ha fatto segnare diversi record, dimostrando tutte le sue potenzialità grazie ad un powertrain molto raffinato e potente. In Cina questo modello piace e sicuramente incuriosisce anche altre case automobilistiche per la sua tecnologia. Si tratta di una cosa normale, del resto, i costruttori da sempre si studiano a vicenda, acquistando vetture della concorrenza per scoprirne i segreti. Proprio di recente abbiamo visto che Hyundai ha comprato diverse Xiaomi SU7 Max. Adesso c’è però una novità molto curiosa dato che una Xiaomi SU7 Ultra è stata vista dove fino a poco tempo fa non si sarebbe mai pensato di vedere un’auto elettrica cinese, per quanto ad alte prestazioni. Dove? Ma a Maranello, nella sede della Ferrari.

FERRARI STUDIA XIAOMI

Stando a quanto riferisce il blogger “Sago soup in Bologna", Ferrari avrebbe effettivamente acquistato la berlina elettrica ad alte prestazioni del colosso dell’elettronica. Il Cavallino Rampante sta lavorando alla sua prima auto elettrica e quindi non è poi così strano che Ferrari possa voler studiare la concorrenza. Xiaomi si sta mettendo in mostra per la tecnologia delle sue vetture elettriche e quindi Maranello pare voglia approfondirne le caratteristiche per sviluppare nuove soluzioni per la sua piattaforma.



Inoltre pare che i rappresentanti della Ferrari avessero visitato la sede centrale di Xiaomi lo scorso anno, per discutere potenzialmente dello sviluppo congiunto di motori elettrici ad alte prestazioni di prossima generazione. Sebbene la collaborazione non sembri essersi concretizzata, l’acquisizione da parte di Ferrari del SU7 Ultra per una ricerca interna dimostra l’interesse per le soluzioni tecniche del colosso dell’elettronica.

A OTTOBRE NUOVI DETTAGLI SULLA PRIMA ELETTRICA FERRARI

Intanto, tra pochi mesi, ad ottobre, Ferrari racconterà nuovi dettagli della sua prima auto elettrica. Al Capital Markets Day sarà svelato il cuore tecnologico della Ferrari Elettrica. All’inizio del 2026 il Cavallino Rampante offrirà un assaggio del look e dei concept di interior design. Qualche mese dopo, nella primavera del prossimo anno, questo “viaggio" alla scoperta della Ferrari elettrica culminerà con l’anteprima mondiale.



[Foto spia: Piniluoshan e Sago soup in Bologna]