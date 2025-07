Hyundai studia Xiaomi: acquistata una SU7

Le case automobilistiche si studiano a vicenda e non è una novità. Spesso acquistano modelli di riferimento di altri costruttori per verificarne le soluzioni tecniche adottate. Tuttavia, fino a poco tempo fa nessun costruttore di auto si sarebbe mai pensato di dover andare a studiare quanto sviluppato e realizzato da Xiaomi, un’azienda nota soprattutto per essere un colosso dell’elettronica. Eppure, Xiaomi ha saputo debuttare nell’industria auto con successo. Il primo modello, la berlina elettrica SU7 ha venduto moltissimo e il recente debutto del SUV elettrico YU7 ha fatto segnare un vero e proprio record di ordini. Entrambi i modelli dispongono di soluzioni tecniche e tecnologiche interessanti e quindi non deve stupire che anche le altre case automobilistiche vogliono studiare questi modelli.

ATTENZIONE AI MARCHI CINESI

Dalla Cina arriva infatti la notizia che Hyundai avrebbe acquistato un esemplare della Xiaomi SU7 per studiarlo. In particolare, si tratterebbe della versione SU7 Max, la più performante. L’acquisto non è passato inosservato. Il 16 luglio, la vettura è stata vista mentre veniva trasportata alla sede di Hyundai a Yangjae, a Seul. Il veicolo era dotato di targa temporanea rilasciata dall’ufficio distrettuale di Seocho. Pare inoltre che non sia nemmeno la prima che la casa automobilistica ha acquistato a fine di studio. Ricordiamo che la Xiaomi SU7 non è venduta in Corea del Sud ma sembra che Hyundai ne abbia importate alcune unità per una valutazione interna.

La decisione di studiare la Xiaomi SU7 arriva in un momento di crescente attenzione globale verso i produttori cinesi di veicoli elettrici. In un meeting aziendale all’inizio di quest’anno, il presidente esecutivo del Gruppo Hyundai, Euisun Chung, ha sottolineato la necessità di rimanere competitivi non solo con Tesla, ma anche con marchi in rapida crescita come BYD. Quanto Hyundai imparerà dall’analisi dei modelli Xiaomi potrebbe essere utile per il futuro, cioè per lo sviluppo di nuovi modelli. In particolare, pare che grande attenzione sia rivolta al software del sistema infotainment.