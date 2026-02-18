Polestar rilancia, quattro nuove auto in tre anni

È la sfida più grande della sua storia. Con l’annuncio di oggi Polestar avvia la più ampia offensiva di gamma. E lo fa tramite quattro nuovi modelli che verranno lanciati entro il 2028. La casa svedese punta ad accelerare la propria presenza nei segmenti elettrici a maggiore valore, con un piano che si sviluppa nell’arco di tre anni e che coinvolge l’intera gamma. Dopo i risultati record del 2025, è tempo di proseguire su questa strada a partire già da quest’anno.

I quattro nuovi modelli

Il primo tassello è rappresentato dalla Polestar 5, Grand Tourer a quattro porte già presentata nel 2025. Le consegne inizieranno nell’estate 2026. È una grand tourer a quattro porte lunga oltre cinque metri, costruita sulla Polestar Performance Architecture in alluminio legato a caldo con architettura a 800 V. La batteria da 112 kWh si ricarica fino a 350 kW, passando dal 10% all’80% in 22 minuti. Sono disponibili due powertrain: il Dual Motor da 748 CV con autonomia fino a 670 km, e il Performance da 885 CV con 0-100 in 3,2 secondi. In Italia i prezzi partono da 119.800€per la Dual Motor e da 144.800€ per la Performance. Può essere considerato il manifesto tecnologico del brand.

Entro la fine del 2026 arriverà anche una nuova variante della Polestar 4, oggi best seller della gamma. La nuova versione sarà basata sulla stessa tecnologia e nascerà per ampliare la base clienti, unendo maggiore versatilità a quelle caratteristiche dinamiche che definiscono l’identità del marchio. La versione attuale è un SUV Coupé elettrico basato sulla piattaforma SEA di Geely, disponibile in due versioni. La Long Range Single Motor eroga 272 CV con trazione posteriore e autonomia fino a 620 km. La Long Range Dual Motor sale a 544 CV con trazione integrale e autonomia di 590 km. Entrambe montano una batteria da 100 kWh. La nuova versione è attesa nel quarto trimestre del 2026.

L’inizio del prossimo anno segnerà il debutto della nuova generazione della Polestar 2. La berlina elettrica è oggi disponibile in tre versioni. La Long Range Single Motor eroga 220 kW con autonomia fino a 659 km. La Long Range Dual Motor sale a 310 kW con autonomia di 596 km. La versione con Performance Pack spinge fino a 350 kW, con autonomia di 568 km. Tutte le versioni montano una batteria da 82 kWh. Il Model Year 2026 introduce il chip Qualcomm Snapdragon per l’infotainment Android Automotive e la tecnologia Plug & Charge per la ricarica automatica alle colonnine compatibili. La nuova Polestar 2 sarà completamente rinnovata e avrà un ruolo centrale nella continuità commerciale della casa.

Nel 2028 la gamma si completerà con la Polestar 7, SUV compatto premium destinato a entrare nel segmento elettrico più grande in Europa. Nel 2025 questa categoria rappresenta circa un terzo dei volumi BEV totali. Il modello sarà costruito in Europa e punta a combinare prestazioni, prezzo competitivo e posizionamento evoluto.

I piani di Polestar

La roadmap per il lancio dei nuovi modelli si accompagna a obiettivi commerciali ben precisi. Per il 2026 l’azienda prevede una crescita retail tra il 10% e il 15%, mentre la rete di vendita dovrebbe espandersi del 30% nello stesso anno.