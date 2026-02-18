Nuova Audi RS5: altro che teaser le prime foto sono già online

Audi è ormai a un passo dal presentare la nuova generazione della RS5. Un modello che, di fatto, prende il posto della RS4 e si prepara a entrare a gamba tesa nel territorio della BMW M3. Da Ingolstadt avevano provato a giocare la carta del mistero: un teaser scuro, quasi criptico, fatto di ombre e dettagli intravisti. Il classico assaggio studiato per creare attesa. Ma nel 2026 la suspense dura poco. La rete ha fatto il suo lavoro, e la nuova Audi RS5 è finita online prima ancora del debutto ufficiale.

Fuga di immagini: debutto già scritto

Sui social sono comparse immagini complete della versione più cattiva della gamma, sia in configurazione berlina sia Avant. Nessuna luce soffusa, nessun taglio cinematografico: carrozzeria in piena esposizione, dettagli ben visibili. A questo punto la presentazione ufficiale rischia di somigliare più a una conferma che a una rivelazione.

Le linee sono tese, le proporzioni decisamente muscolose. Il nuovo modello nasce dalla base tecnica della Audi A5, sviluppata sull’architettura PPC (Premium Platform Combustion), ma il trattamento RS cambia tutto. Paraurti più aggressivi, carreggiate larghe, assetto ribassato. L’effetto complessivo? Una sorta di “mini RS6”, più compatta ma altrettanto affilata.

Il passo resta fissato a 2.900 mm, mentre lunghezza e larghezza crescono rispetto alle versioni standard. Dietro si fa notare un diffusore importante, affiancato dai classici doppi terminali ovali. Al centro, una luce di stop verticale in stile Formula 1 che non passa inosservata. La berlina integra uno spoiler sul cofano, l’Avant aggiunge un elemento sul tetto. Nero lucido e fibra di carbonio completano il pacchetto estetico.

Dentro l’abitacolo si respira la consueta atmosfera Audi Sport: Alcantara diffusa, pulsanti rossi sul volante, loghi RS ben in vista. La tecnologia è ormai uno standard di categoria: strumentazione digitale da 11,9”, infotainment da 14,5” e display dedicato al passeggero da 10,9”.

Sotto il cofano: cambia tutto

La vera novità, però, è sotto il cofano. Addio al termico puro. La nuova RS5 dovrebbe adottare un V6 biturbo 2.9 abbinato a sistema plug-in hybrid. Una scelta che segna un passaggio netto verso l’elettrificazione, ma senza rinunciare alle prestazioni. La potenza complessiva promette di superare nettamente i 362 CV della S5 mild-hybrid, collocandosi ben oltre quella soglia.

Assetto rivisto, freni maggiorati, messa a punto dedicata: Audi vuole che questa RS5 non sia solo potente, ma anche precisa. E il bersaglio è chiaro. Oltre alla M3, nel mirino c’è anche la Mercedes-AMG C63 SE Performance. La guerra delle super berline tedesche, insomma, è pronta a riaccendersi. E questa volta l’elettrificazione non è un dettaglio. E’ parte della sfida.