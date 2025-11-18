Nuova Audi RS6, la sportiva pronta a tornare anche come berlina per sfidare BMW M5

Audi non si è dimenticata dei modelli più sportivi e sta arrivando un’importante novità. Già sappiamo che la casa dei 4 anelli sta lavorando allo sviluppo della nuova RS6 Avant, la versione ad alte prestazione della nuova generazione di A6. Tuttavia, dopo tanti anni, l’azienda tedesca ha deciso di riproporre anche la versione berlina della sua sportiva come confermano ulteriormente le nuove foto spia. Sono circa 15 anni che Audi non propone più una RS6 berlina, mancanza che sarà presto colmata. Quando la vedremo? Una data ufficiale ancora non c’è ma si parla di un periodo compreso tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

COME SARÀ?

La berlina è stata intercettata durante i classici test su strada. Sebbene ancora camuffata con pellicole, si nota chiaramente il body kit dei modelli RS che permetterà di rendere il suo look molto più aggressivo. Il paraurti anteriore appare molto più elaborato di quello della nuova A6 con prese d’aria più grandi. Vediamo poi ampi passaruota per accogliere cerchi di più grandi dimensioni e minigonne laterali più affilate e dietro spiccano un piccolo spoiler sul baule e due ampi terminali di scarico dalle forme ovali. Notiamo pure che dai cerchi in lega anteriori si vede un impianto frenante con pinze di colore rosso. Possiamo inoltre osservare che dietro ai passaruota anteriori sono presenti degli sfoghi per l’aria. L’assetto appare ovviamente più basso rispetto a quello della nuova Audi A6 che già conosciamo bene.

Le foto spia non mostrano l’abitacolo. Tuttavia possiamo aspettarci la medesima struttura di quella della nuova A6 e quindi un plancia dominata dal nuovo Audi Digital Stage. Trattandosi comunque di un modello sportivo possiamo attenderci volante e sedili sportivi oltre a finiture dedicate che richiamano il DNA più sportiveggiante delle vettura.

MOTORE IBRIDO PLUG-IN

Nuova Audi RS6 2026 poggerà sulla piattaforma Premium Platform Combustion (PPC), sebbene con una configurazione del telaio rivista dagli ingegneri Audi Sport. Cosa troveremo sotto al cofano? Da tempo si vocifera che la casa dei 4 anelli abbia scelto un V6 o un V8, in ogni caso in abbinamento ad un sistema ibrido Plug-in. Ci si aspetta che la nuova sportiva disponga di circa 700 CV. Una volta sul mercato dovrà vedersela come la BMW M5 e la prossima Mercedes-AMG E63.