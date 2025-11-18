Nuova Leapmotor A10, svelato il crossover compatto prima del debutto

La presentazione della nuova Leapmotor A10 è attesa per il 21 novembre al Salone dell’auto di Guangzhou. Dopo foto spia, render e teaser, la casa automobilistica ha deciso di anticipare il debutto del suo nuovo crossover elettrico compatto, condividendo le prime immagini complete della vettura. Finalmente, dunque, possiamo scoprire l’aspetto del nuovo modello. Per le specifiche tecniche bisognerà invece attendere ancora qualche giorno quando si terrà la presentazione ufficiale.

LE PRIME IMMAGINI

Le forme reali della nuova Leapmotor A10 non sono una vera sorpresa in quanto avevamo già un’idea precisa del suo aspetto da quando erano apparsi i brevetti che illustravano il suo design di massima. Non sappiamo ancora quali saranno le sue misure ma si dovrebbe trattare di una vettura di segmento B con una lunghezza compresa tra 4,2 e 4,3 metri. Modello che sulla carta dovrebbe entrare in diretta concorrenza con, ad esempio, la BYD Atto 2. Andrà quindi a collocarsi tra la city car T03 e la nuova B05 che sarà presente pure lei al Salone di Guangzhou. La nuova Leapmotor A10 presenta un frontale chiuso con delle sottile prese d’aria verticali ai lati del paraurti. Sempre davanti troviamo fari dalle forme allungate mentre dietro i gruppi ottici sono rettangolari. Le finiture in plastica attorno ai passaruota e ai paraurti sono un ulteriore richiamo al mondo dei crossover.

Nelle immagini vediamo che sul tetto è presente un sensore LiDAR per le funzionalità di assistenza alla guida di cui la nuova Leapmotor A10 disporrà. LiDAR che invece non sarà presente sui modelli destinati al mercato europeo. Ricordiamo infatti che il nuovo crossover compatto dovrebbe arrivare in Europa nel corso del prossimo anno. Guadando la nuova vettura possiamo anche notare che la porta di ricarica si trova nel parafango anteriore sinistro. Le immagini diffuse mostrano la Leapmotor A10 nelle colorazioni Seaweed Green e Acorn Brown che comunque non dovrebbero essere le uniche.

Non sono stati mostrati gli interni ma possiamo aspettarci un ambiente minimalista con un quadro strumenti digitale dietro al volante e un ampio display centrale per l’infotainment. Nulla sappiamo sui powertrain. Maggiori informazioni arriveranno sicuramente tra pochi giorni con la presentazione ufficiale.

PREZZO

Leapmotor non si è ancora espressa su questo punto ma secondo la stampa cinese, la nuova Leapmotor A10, in Cina, dovrebbe costare tra gli 80.000 e i 100.000 yuan (9.700 – 12.120 euro).