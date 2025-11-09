Nuova Audi RS6 Avant 2026, la super wagon sta arrivando e sarà ibrida Plug-in

Continuano i test su strada della nuova Audi RS6 Avant, la “super wagon" che dovrebbe fare il suo debutto nel corso del prossimo anno. Dopo aver presentato la nuova A6 Avant all’inizio di marzo, Audi si sta concentrando sullo sviluppo del modello ad altissime prestazioni che disporrà di una motorizzazione ibrida Plug-in. Le nuove foto spia mostrano ancora la vettura camuffata nei dintorni del Nurburgring. La casa dei 4 anelli sta collaudando da tempo la sua station wagon sportiva tra le curve dell’Inferno Verde, luogo perfetto per mettere a punto l’assetto.

LOOK AGGRESSIVO

Che si tratti di Audi RS6 Avant 2026 e non della più “tranquilla" A6 Avant lo si nota da diversi particolari. Assetto ribassato, carreggiate allargate e cerchi di grandi dimensioni che fanno intravedere un impianto frenante maggiorato. Il paraurti frontale appare maggiormente elaborato con prese d’aria di più grandi dimensioni, e ci sono poi una griglia ridisegnata con motivo a diamante e uno splitter. Al posteriore, invece, notiamo la presenza di un diffusore differente e soprattutto due grandi terminali di scarico dalla forma ovale. Le nuove foto spia non permettono di vedere l’abitacolo ma la struttura sarà la medesima di quella della nuova A6 Avant. Trattandosi ovviamente di un modello ad alte prestazioni, troveremo sedili sportivi e tutta una serie di dettagli che permetteranno di sottolineare il DNA più sportiveggiante di questo modello. Anche la strumentazione digitale e il sistema infotainment potrebbero disporre di grafiche dedicate.

E TANTA POTENZA IN PIÙ

Chiaramente la nuova Audi RS6 Avant potrà contare su di uno specifico setup per il telaio e l’assetto con l’obiettivo di esaltare le doti dinamiche della super wagon. Cosa troveremo sotto al cofano? Sicuramente un powertrain ibrido Plug-in e l’ennesima conferma arriva dal prototipo delle foto spia che presenta l’adesivo giallo dell’alta tensione che identifica le vetture elettrificate. Si dovrebbe trattare o di un V6 o di un V8 biturbo di 4 litri. Comunque, indipendentemente dalla scelta, si dice che la nuova Audi RS6 Avant 2026 potrà contare su circa 700 CV di potenza. Con il debutto che si avvicina, non possiamo fare altro che attendere maggiori novità.