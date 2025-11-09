Vulcano D3: l’Hyper SUV V12 da 750 CV di Angelelli Automobili

SUV ad altissime prestazioni? Se in passato sembrava impossibile, oggi vediamo esempi da parte di Porsche, Ferrari e Lamborghini, giusto per fare alcuni esempi. Queste case automobilistiche hanno dimostrato che anche i SUV se adeguatamente progettati possono regalare emozioni alla guida. Nel panorama dei SUV ad alte prestazioni, anzi degli Hyper SUV, si inserisce un nuovo modello. Si tratta di Vulcano D3 Hypersuv progettato da Angelelli Automobili, la stessa che da poco ha presentato l’esclusiva 91X Hypercar. A distanza di circa un anno dalla prima presentazione del SUV, la casa automobilistica ha aperto ufficialmente i preordini di questo modello che sarà realizzato in 50 esemplari, tutti numerati.

TANTO CARBONIO

Vulcano D3 Hypersuv misura 5.100 mm lunghezza x 1.990 mm larghezza x 1.300 mm altezza, con un passo di 3.004 mm. Il peso dichiarato si attesta a 1500–1550 kg. L’Hyper SUV di Angelelli Automobili si caratterizza per ruote alte, passo allungato, cofano lungo, sbalzi contenuti e linee filanti. Molta attenzione è stata data allo sviluppo dell’aerodinamica ed il telaio è stato realizzato utilizzando tecnologia di intelligenza artificiale. La struttura della Vulcano D3 Hypersuv in titanio-alluminio è stata stampata in 3D, mentre per la carrozzeria sono stati utilizzati pannelli in fibra di carbonio.

L’abitacolo punta a voler offrire un ambiente estremamente lussuoso. Troviamo infatti pelle rifinita a mano, dettagli in fibra di carbonio e legni pregiati provenienti da fonti sostenibili per creare un abitacolo raffinato. Ovviamente non può mancare la tecnologia. Oltre alla strumentazione digitale, al centro della plancia troviamo un ampio display del sistema infotainment basato sull’intelligenza artificiale. Presente un ampio tetto panoramico che permette di esaltare la sensazione di spazio a bordo.

MOTORE V12

Per quanto riguarda la meccanica, Angelelli Automobili fa sapere che Vulcano D3 Hypersuv è equipaggiato con un motore V12 ibrido di 6,5 litri di cilindrata in grado di erogare oltre 750 CV. Vulcano D3 accelera da 0 a 100 km/h in meno di 2,7 secondi, raggiungendo velocità superiori a 330 km/h. In alternativa verrà proposto un V6 3 litri biturbo da 550 CV, che permetterà al SUV di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3,4 secondi, raggiungendo velocità superiori a 300 km/h. La dotazione tecnica è di altissimo profilo dato che troviamo sospensioni pneumatiche attive, i freni carbo-ceramici e un pacchetto completo di sistemi ADAS.

PREZZO

Quanto costa Vulcano D3 Hypersuv di Angelelli Automobili? 480.000 euro più tasse. Tutti gli esemplari saranno realizzati a mano.