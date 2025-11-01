Nasce 91X Hypercar, la nuova supercar di Angelelli Automobili pensata per emozionare

Angelelli Automobili inaugura un nuovo capitolo della sua storia presentando la nuova 91X Hypercar. L’azienda italiana che ha già lanciato altre sportive come Pura Emozione vuole alzare ulteriormente l’asticella con questo nuovo progetto, nome in codice X. Tutto parte da una frase di Ferry Porsche: “all’inizio mi guardai intorno e non riuscii a trovare l’auto dei miei sogni. Così decisi di costruirla da solo“. Nasce così la Porsche 911X di Angelelli Automobili, non un semplice restomod ma una reinterpretazione ingegneristica e filosofica della 911.

CARATTERISTICHE TECNICHE: MOTORE V10

Il telaio di questa nuova supercar è stato progettato attraverso Generative Design, grazie all’algoritmo proprietario Alien Mesh, e successivamente realizzato in stampa 3D insieme ai principali componenti strutturali. Come racconta Angelelli Automobili, questo sistema consente la progettazione generativa organica e l’ottimizzazione topologica della struttura, permettendo di realizzare componenti come l’intero telaio e soluzioni come pinze freno a 10 pistoni, più leggere, più resistenti e strutturalmente più efficienti di qualsiasi altro componente oggi sul mercato.

Il telaio della nuova 91X Hypercar è in lega di titanio e alluminio ad alta resistenza con un risparmio di peso quantificato dall’azienda in circa il 25% rispetto ad un telaio tradizionale realizzato in CFRP. Il cuore pulsante di questa nuova sportiva è un motore V10 aspirato di 5.2 litri in grado di erogare 680 CV e 680 Nm di coppia. Il tutto è abbinato ad un cambio a doppia frizione messo a punto per offrire tempi di cambiata inferiori a 100 millisecondi. Sebbene nel comunicato si parli di un motore V10, sul sito dell’azienda si fa menzione anche ad un’ulteriore versione V12 da 1.000 CV.

In ogni caso, la nuova 91X Hypercar dispone anche di una sofisticata aerodinamica dotata di 12 superfici mobili che gestiscono il flusso d’aria in tempo reale. Il sistema è governato dal 360 Predictive System, che elabora i dati provenienti da telaio, sensori e aerodinamica per adattare ammortizzatori e molle in millisecondi in base a strada e velocità; ottimizzare la distribuzione della frenata, riducendo gli spazi d’arresto alle alte velocità; variare la deportanza aerodinamica in curva e in accelerazione, garantendo massima trazione e stabilità.

Tanta tecnologia all’interno di questa nuova hypercar di Angelelli Automobili. Infatti sarà disponibile un sistema di guida predittiva proprietario Real360, brevetto depositato nel 2012. Come spiega l’azienda italiana, non si tratta di un semplice controllo di stabilità, ma di un vero copilota digitale, capace di analizzare e anticipare in tempo reale le condizioni del tracciato, lo stile di guida e i limiti fisici della vettura. Real360 ottimizza trazione, frenata e assetto con interventi impercettibili.

PRODUZIONE

Nuova 91X Hypercar sarà prodotta in 50 esemplari all’anno. Ogni 91X è assemblata a mano, con possibilità di scelta su colori, finiture e configurazioni interne. Accanto alla versione stradale, saranno disponibili pacchetti opzionali come la configurazione “Track Ready” e il servizio concierge personalizzato. Il prezzo? Sul sito dell’azienda troviamo un costo per l’hypercar V10 a partire da 2 milioni di euro, tasse escluse.