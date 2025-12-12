Polestar, gli incentivi continuano fino alla fine dell'anno: maxi sconti fino a 12.000 euro

Continua la campagna degli incentivi che Polestar aveva lanciato diversi mesi fa. Fino al 31 dicembre 2025, la casa automobilistica offre interessanti sconti sulle sue vetture elettriche per spingere sulle loro vendite. Promozione valida per clienti Partita IVA e Privati anche se ci sono poi alcune condizioni che bisogna sottolineare dato che variano a seconda del modello. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come funzionano gli incentivi Polestar per le sue auto elettriche.

COME FUNZIONANO GLI SCONTI

L’offerta vale per i modelli Polestar 2, Polestar 3 e Polestar 4. Andiamo con ordine e vediamo sconti e condizioni.

Polestar 2: fino a 12.000 euro di incentivi

Polestar 3: fino a 10.000 euro di incentivi

Polestar 4: fino a 7.000 euro di incentivi

Partiamo da Polestar 2, con sconto di 12.000 euro per le versioni Model Year 2025. Si scende invece a 7.500 euro per tutte le versioni Mode Year 2026. Promozione valida per clienti Partita IVA e Privati, in caso di pagamento in unica soluzione, credito classico o Maxirata Findomestic, leasing Findomestic, per ordini effettuati entro il 31 dicembre 2025. Passiamo alla Polestar 3 (qui la nostra prova su strada). La promozione prevede uno sconto di 10.000 euro in caso di pagamento in unica soluzione, credito classico o Maxirata Findomestic, leasing Findomestic. Promozione valida per clienti Partita IVA e Privati, per ordini effettuati entro la fine dell’anno.

Infine, abbiamo la Polestar 4 (cliccate qui per il test drive). Anche in questo caso lo sconto di 7.000 euro è applicato in caso di pagamento del SUV elettrico in unica soluzione, credito classico o Maxirata Findomestic, leasing Findomestic. Offerta valida come sempre sia per clienti Partita IVA e sia clienti Privati per i contratti sottoscritti entro la fine dell’anno. Sul configuratore online, per ogni modello, sono presenti ulteriori informazioni sugli incentivi. I prezzi sono già comprensivi degli incentivi Polestar.