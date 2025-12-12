Perodua QV-E, ecco com'è fatta la prima auto elettrica Made in Malesia

Perodua QV-E ovvero “Quest for Visionary Electric Vehicle” è la prima auto elettrica Made in Malesia. Anche questo Paese si cimenta quindi nella produzione di auto a batteria e lo fa attraverso il marchio Perodua fondato nel 1993. Questo modello è un SUV e ad una prima occhiata non si può non notare un frontale che presenta alcuni richiami a quello della Model Y. Parliamo di prima auto elettrica Made in Malesia nel senso che è la prima auto elettrica sviluppata a livello nazionale in Malesia. Infatti sul mercato auto di questo Paese sono già in vendita altri modelli elettrici ma si tratta di vetture a marchio Proton che altro non sono che auto Geely ribrandizzate. Lo sviluppo di Perodua QV-E è iniziato nel 2023, con un investimento pari a 800 milioni di ringgit che al cambio sono poco più di 166 milioni di euro.

UN NUOVO SUV ELETTRICO PER LA MALESIA: ECCO LE CARATTERISTICHE

Tutto è iniziato con un modello in scala del concept EMO (Electric Motion Online) nel maggio 2023 a cui sono seguiti altri due concept. Alla fine, a maggio 2025 è stato mostrato un prototipo caratterizzato dal design praticamente definitivo. Perodua QV-E presenta una lunghezza di 4.170 mm e un passo di 2.680 mm. Fosse venduto da noi, entrerebbe nel segmento B di mercato. Il frontale è caratterizzato da fari a LED dalle forme molto sottili uniti tra loro da una sottile striscia a LED. Una scelta che ricorda un po’ quella della Model Y. Le maniglie delle portiere anteriori sono a filo con la carrozzeria, mentre quelle posteriori sono presenti sui montanti posteriori.

La linea del tetto termina con uno spoiler e al posteriore possiamo osservare gruppi ottici uniti tra loro da una barra luminosa. Questo nuovo SUV elettrico compatto propone cerchi in lega da 18 pollici ed è disponibile per ora solo in due tonalità: Ice Blue e Caviar Gray. Salendo a bordo della nuova Perodua QV-E troviamo un ambiente semplice ma non manca comunque la tecnologia. Ci sono infatti due schermi da 10,25 pollici, uno per l’infotainment e l’altro per la strumentazione vera e propria. Non manca nemmeno un sistema d’illuminazione ambientale.

MOTORE E AUTONOMIA

Perodua QV-E si basa su una piattaforma modulare sviluppata con la collaborazione di Magna Steyr. Il powertrain è composto da un singolo motore elettrico in grado di erogare 150 kW (204 CV) e 285 Nm di coppia, alimentato da una batteria LFP di CATL da 52,5 kWh che permette una percorrenza di 445 km ma secondo il ciclo NEDC. Parlando delle prestazioni, per passare da 0 a 100 km/h servono 7,5 secondi. In corrente continua, l’accumulatore può ricaricare fino ad una potenza massima di 60 kW. Ovviamente non manca un ampio pacchetto di moderni sistemi ADAS. QV-E supporta anche la funzionalità vehicle-to-load (V2L).

PREZZO, BATTERIA A NOLEGGIO

Perodua QV-E parte da 80.000 ringgit, cioè poco più di 16.000 euro. Tuttavia, nel prezzo non è incusa la batteria che è a noleggio ed è previsto un canone mensile di 275 ringgit, cioè circa 57 euro. Zainal Abidin Ahmad, CEO di Perodua, afferma che il modello Battery-as-a-Service (BaaS) garantisce “una garanzia a vita sulla batteria per la tranquillità dei nostri clienti", definendolo un modo per ridurre l’ansia da proprietà spesso associata ai veicoli elettrici.