Nuova Tesla Roadster, forse arriva entro l'anno. Ci crediamo?

Nuova Tesla Roadster, quando è stata presentata? Correva l’anno 2017 e quindi sono passati ben 8 anni. Modello presentato come la massima espressione delle tecnologie sviluppate dalla casa automobilistica, doveva inizialmente arrivare su strada prima del 2020. Siamo a ben oltre la metà del 2025 e di questo modello ancora non c’è traccia o meglio, nel corso degli ultimi anni ci sono stati piccoli aggiornamenti e tante promesse cadute nel nulla tanto che c’è più di qualcuno che pensa che la nuova Tesla Roadster alla fine possa non arrivare mai visto che l’azienda deve affrontare ben altre priorità.

Adesso c’è una novità sulla Tesla Roadster che farebbe pensare ad una possibile presentazione entro la fine dell’anno. Ci vogliamo credere?

UN MODELLO SBALORDITIVO

Un ultimo aggiornamento arriva da Lars Moravy, vicepresidente dell’ingegneria di Tesla, che ha partecipato alla conferenza X Takeover dove ha parlato proprio della nuova Tesla Roadster. In questa occasione ha spiegato che questo modello esiste ed in fase di sviluppo. Inoltre, è stata definita come un’auto perfetta per chi ama guidare, l’ultima auto prima che la guida autonoma prenda il sopravvento sulle vetture. La Tesla Roadster sarà un prodotto fantastico, il migliore in assoluto per chi avrà la possibilità di guidarlo. Ad Elon Musk sarebbe stata fatta vedere di recente e sarebbe rimasto entusiasta e pare che siano in corso lavori per presentare una demo entro la fine dell’anno. Dichiarazioni che si collegano perfettamente a quell’affermazione di Elon Musk fatta di recente che parlava della presentazione di una demo più epica di sempre entro fine anno. Adesso capiamo che parlava della nuova Tesla Roadster.

ARRIVA DAVVERO?

Ma davvero la vedremo entro fine anno? Perché dichiarazioni sbalorditive proprio sulla Tesla Roadster non sono mancate negli ultimi anni e poi, come sappiamo, si sono tradotte in un nulla di fatto. Visto il passato, queste dichiarazioni vanno prese con tutte le attenzioni del caso e l’unica cosa che si può davvero fare è attendere i prossimi mesi e vedere se davvero Tesla organizzerà una presentazione per scoprire finalmente la versione di produzione di questo modello.

SI PUÒ ANCORA ORDINARE

Nonostante le tempistiche dell’arrivo di questo modello non siano chiare, Tesla non ha mai smesso di accettare ordini. In Italia, per preordinarla bisognerà lasciare un anticipo di appena…. 43 mila euro… sulla promessa che arriverà chissà quando.