Nuova Opel Astra ibrida Plug-in: più potenza e autonomia ma stesso prezzo

Novità importanti per Opel Astra ibrida Plug-in, anche in versione Sports Tourer, cioè la station wagon. Infatti, arriva una nuova motorizzazioni Plug-in che offre maggiore potenza e una più lunga percorrenza in elettrico. Il tutto, senza che a questi miglioramenti corrisponda un incremento dei prezzi. Entriamo più nei dettagli e scopriamo tutte le novità.

MOTORE, POTENZA E AUTONOMIA

Il powertrain è composto da un 4 cilindri turbo di 1,6 litri da 110 kW (150 CV) abbinato ad un’unità elettrica in grado di erogare 92 kW (125 CV) invece di 81 kW (110 CV). Complessivamente, a disposizione ci sono 144 kW (196 CV) e 360 Nm di coppia, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi (7,7 secondi la Sports Tourer). La velocità massima, invece, raggiunge i 225 km/h. L’unità elettrica è alimentata adesso da una nuova batteria con una capacità di 17,2 kWh al posto dei 12,4 kWh precedenti. Questa novità ha permesso di portare l’autonomia in elettrico a 83 km, cioè 26 km più di prima. Il powertrain è abbinato ad un cambio a doppia frizione a sette marce. Parando dei consumi, Opel Astra e Astra Sports Tourer ibride plug-in richiedono 12,7-13,1 kWh di elettricità e 2,2-2,4 litri di carburante per 100 chilometri.





Inoltre, la nuova Opel Astra Plug-in Hybrid è dotata di serie di numerose tecnologie moderne e di caratteristiche di comfort in ogni variante. Si va dal sistema di infotainment multimediale, ciascuno con un touchscreen a colori da dieci pollici e un display informativo per il conducente, all’integrazione wireless dello smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto, fino al sistema di avviamento senza chiave “Keyless Start".

PREZZO

Più potenza, maggiore autonomia ma come accennavamo all’inizio, il tutto senza aumento di prezzi. Nuova Opel Astra GS Plug-in Hybrid è disponibile in Italia a partire da 42.050 euro, e quindi non un centesimo in più rispetto al passato. Anche il prezzo di partenza della versione station wagon, la Opel Astra Sports Tourer GS Plug-in Hybrid, è invariato a 43.250 euro.