Chevrolet Silverado da record: oltre 1.700 km con una carica. Ma non è quello che sembra...

Una Chevrolet Silverado elettrica ha percorso oltre 1.700 km (1.704,6 km per la precisione) con una singola carica della batteria. Si tratta di un risultato certamente da record che supera ampiamente quanto fatto di recente dalla Lucid Air Grand Touring che con un pieno di energia aveva percorso poco più di 1.200 km. Il risultato è stato ottenuto esattamente da una Silverado EV Max Range Work Truck del 2026, con un’autonomia EPA fino a 793 km. Dunque, sulla carta il pickup è riuscito a percorrere una distanza decisamente maggiore all’autonomia dichiarata. Come è stato possibile? Sono stati utilizzati alcuni “trucchi” che rendono questo risultato molto meno record. Va detto che non si tratta di un’iniziativa ufficiale della casa automobilistica ma di un gruppo dei suoi ingegneri che hanno volto saggiare i limiti di questo modello.

RECORD CON IL TRUCCO

HA SENSO?

Il pickup non è certamente un peso piuma, anzi e allora è stata. Il pickup non offre un’aerodinamica efficiente? E allora è stata aggiunta unaper ottimizzarla. Le gomme sono state gonfiate al massimo, l’assetto è stato ottimizzato e per risparmiare il più possibile l’energia il. Finita qui? Nemmeno per sogno. Il pickup è stato guidato a turni di un’ora e soprattutto con. Insomma, un test a bassa velocità, un classico. Per percorrere oltre 1.700 km ci sono voluti 7 giorni.

L’obiettivo era quello di testare i limiti dell’autonomia della Chevrolet Silverado elettrica ma si tratta di un risultato buono solo per i registri dei record dato che il pickup è stato utilizzato in maniera irrealistica, molto lontano da uno scenario reale. Comunque, con la sua batteria da poco più di 200 kWh, il pickup è riuscito a percorrere una distanza notevole, sebbene con una serie di accortezze, che mette in evidenza comunque come l’autonomia delle auto elettriche stia crescendo e oggi non rappresenti più un vero problema.