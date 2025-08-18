Chevrolet presenta due concept basati sulla Corvette: CX e CX.R VGT
Chevrolet presenta a The Quail due concept ispirati alla Corvette per dare un assaggio della visione futura del marchio
Chevrolet ha offerto ad appassionati di auto e fan delle corse un assaggio di ciò che accadrà nel futuro delle alte prestazioni. Due concept hanno fatto il loro debutto a The Quail, a Motorsport Gathering, e si tratta di due Corvette: la CX e la CX.R Vision Gran Turismo.
Nonostante si tratti di due auto non destinate alla produzione, le due vetture verranno prese come ispirazione per definire il nuovo corso stilistico della Corvette.
I concept onorano l’eredità dell’auto sportiva americana con un design estremamente futuristico che incarna l’esercizio stilistico di GM che ha coinvolto diversi studi di design da tutto il mondo. Sono stati progettati e realizzati al Chevrolet Performance Studio di Warren, Michigan.
CONCEPT CX
Dietro l’idea dei due Concept presentati a The Quail c’è un grande desiderio di una Corvette, proveniente dal futuro, che sia in grado di offrire la massima esperienza di guida ad alte prestazioni sia su strada che in pista.
Il design prende alcuni capisaldi del mondo Corvette come il muso proteso in avanti, la marcata linea di cintura, e i gruppi ottici posteriori caratterizzati da un doppio elemento. Le proporzioni sono lunghe, basse e filanti, con un tetto che non supera i 104 cm.
Elementi come una cupola in stile jet da combattimento fanno comprendere meglio la natura di questo concept: sportivo e senza compromessi. Tutti gli angoli della carrozzeria sono stati plasmati al fine di avere le massime prestazioni possibili ed alcune innovazioni, come ad esempio il Vacuum Fan System, ventole integrate che aspirano aria attraverso i canali aperti della carrozzeria, elevano l’aerodinamica di questo concept a nuovi standard.
A continuare il pacchetto aerodinamico ci pensano due diffusori, uno anteriore e uno posteriore, caratterizzati da una dinamica attiva che si adatta automaticamente agli input del pilota per un massimo grip.
All’interno, tutto viene progettato per un’esperienza di guida senza precedenti. La cupola in stile jet si apre automaticamente avvicinandosi alla vettura. I sedili, rivestiti in tessuto balistico denominato di colore Inferno Red, sono studiati per garantire il massimo grip degli occupanti sulle sedute. Pelle siliconica, alluminio fresato e fibra di carbonio forgiata con finitura opaca creano un ambiente esclusivo, raffinato e focalizzato sul conducente.
Il parabrezza digitale trasforma il vetro anteriore in un vero e proprio display, sul quale vengono proiettati tutti i dati prestazionali in tempo reale.
Corvette CX è una supercar elettrica a trazione integrale quattro motori, uno per ruota, capaci di erogare una potenza totale combinata di oltre 2.027 CV e con torque vectoring su quattro ruote. La batteria agli ioni di litio da 90 kWh viene montata nel telaio, garantendo un’ottima distribuzione dei pesi e un baricentro molto basso.
CONCEPT CX.R VGT
Da oltre 25 anni, il programma Corvette stradale è affiancato da quello Corvette Racing, vincitore di campionati. Il legame molto stretto tra auto di serie e da corsa non è solo motivo di orgoglio, ma permette un rapido trasferimento delle conoscenze da un reparto all’altro.
La CX.R Vision Gran Turismo è un concpet pensato esclusivamente per la pista e si tratta di un prototipo che rende omaggio alla storia della Corvette mantenendo il classico schema giallo nero ripreso dalle vetture da gara degli ultimi 25 anni.
Rispetto alla CX, il design è ancora più estremo, con un sistema di aerodinamica attiva più marcata, assetto ribassato e peso ridotto, al fine di massimizzare deportanza e grip.
Scordatevi materiali premium e finiture di livello: sulla CX.R Vision Gran Turismo vengono abbandonati i materiali premium della CX per lasciare spazio a fibra di carbonio grezza in rivestimento della plancia, sedili con inserti in schiuma rivestiti in Alcantara per un ottimo grip, e imbottiture maggiorate a spalle e poggiatesta per supportare collo e testa nelle manovre più estreme.
Il cuore della CX.R VGT nasce dalla stessa filosofia della CX, ma porta l’elettrificazione a un livello ancora più emozionante grazie all’abbinamento con un V8 ad altissimi regimi. Si tratta di un 2.0 litri biturbo a doppio albero a camme in testa, capace di sprigionare fino a 900 CV e di girare fino a 15.000 rpm.
Alimentato con e-fuel rinnovabile, il V8 scarica la potenza sulle ruote posteriori attraverso un cambio a doppia frizione a 8 rapporti. A completare il sistema ci sono tre motori elettrici – uno per ciascuna ruota anteriore e uno integrato nella trasmissione – che garantiscono coppia immediata e una spinta complessiva di ben 2.000 CV.
Corvette CX e CX.R VGT non restano semplici esercizi di stile: grazie alla collaborazione con gli ingegneri Chevrolet Performance e Polyphony Digital, i due concept saranno presto guidabili in Gran Turismo 7, offrendo ai fan l’occasione di sperimentare virtualmente la visione futura del marchio.