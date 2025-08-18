Chevrolet presenta due concept basati sulla Corvette: CX e CX.R VGT

Chevrolet ha offerto ad appassionati di auto e fan delle corse un assaggio di ciò che accadrà nel futuro delle alte prestazioni. Due concept hanno fatto il loro debutto a The Quail, a Motorsport Gathering, e si tratta di due Corvette: la CX e la CX.R Vision Gran Turismo.

Nonostante si tratti di due auto non destinate alla produzione, le due vetture verranno prese come ispirazione per definire il nuovo corso stilistico della Corvette.

I concept onorano l’eredità dell’auto sportiva americana con un design estremamente futuristico che incarna l’esercizio stilistico di GM che ha coinvolto diversi studi di design da tutto il mondo. Sono stati progettati e realizzati al Chevrolet Performance Studio di Warren, Michigan.

CONCEPT CX

Dietro l’idea dei due Concept presentati a The Quail c’è un grande desiderio di una Corvette, proveniente dal futuro, che siaad alte prestazioni sia su strada che in pista.

Il design prende alcuni capisaldi del mondo Corvette come il muso proteso in avanti, la marcata linea di cintura, e i gruppi ottici posteriori caratterizzati da un doppio elemento. Le proporzioni sono lunghe, basse e filanti, con un tetto che non supera i 104 cm.



CONCEPT CX.R VGT

Elementi come unafanno comprendere meglio la natura di questo concept: sportivo e senza compromessi. Tutti gli angoli della carrozzeria sono statipossibili ed alcune innovazioni, come ad esempio il Vacuum Fan System, ventole integrate che aspirano aria attraverso i canali aperti della carrozzeria, elevano l’aerodinamica di questo concept a nuovi standard.A continuare il pacchetto aerodinamico ci pensanouno anteriore e uno posteriore, caratterizzati da unaagli input del pilota per un massimo grip.All’interno, tutto viene progettato per un’esperienza di guida senza precedenti. La cupola in stile jetI sedili, rivestiti in tessuto balistico denominato disono studiati per garantire il massimo grip degli occupanti sulle sedute. Pelle siliconica, alluminio fresato e fibra di carbonio forgiata con finitura opaca creano unIl parabrezza digitale trasforma il vetro anteriore in un vero e proprio display, sul quale vengono proiettatiCorvette CX è una, uno per ruota, capaci di erogare una potenza totale combinata di oltree con torque vectoring su quattro ruote. La batteria agli ioni di litio daviene montata nel telaio, garantendo un’ottima distribuzione dei pesi e un baricentro molto basso.

Da oltre 25 anni, il programma Corvette stradale è affiancato da quello Corvette Racing, vincitore di campionati. Il legame molto stretto tra auto di serie e da corsa non è solo motivo di orgoglio, ma permette unLa CX.R Vision Gran Turismo è un concpet pensatoe si tratta di un prototipo che rende omaggio alla storia della Corvette mantenendo il classico schema giallo nero ripreso dalleRispetto alla CX, ilcon un sistema di aerodinamica attiva più marcata, assetto ribassato e peso ridotto, al fine diScordatevi materiali premium e finiture di livello: sulla CX.R Vision Gran Turismo vengono abbandonati i materiali premium della CX per lasciare spazio asedili con inserti in schiuma rivestiti in Alcantara per un ottimo grip, e imbottiture maggiorate a spalle e poggiatesta per supportare collo e testa nelle manovre più estreme.Il cuore della CX.R VGT nasce dalla stessa filosofia della CX, ma porta l’elettrificazione a un livello ancora più emozionante grazie all’Si tratta di uncapace di sprigionare fino ae di girare fino aAlimentato con e-fuel rinnovabile, il V8 scarica la potenzaattraverso unA completare il sistema ci sono tre motori elettrici – uno per ciascuna ruota anteriore e uno integrato nella trasmissione – che garantiscono coppia immediata e una spinta complessiva di benCorvette CX e CX.R VGTgrazie alla collaborazione con gli ingegneri Chevrolet Performance e Polyphony Digital, i due concept saranno presto guidabili in Gran Turismo 7, offrendo ai fan l’occasione di