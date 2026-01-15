Specchietti digitali su Hyundai Ioniq 9: più visibilità e sicurezza

Gli specchietti retrovisori digitali sono una delle innovazioni più significative, e talvolta criticate, della tecnologia automotive contemporanea: prima sono stati adattati su supercar di ultima generazione, poi sono approdati su vetture come la gamma Ioniq di Hyundai.

Questi specchietti digitali si trovano nella loro ultima evoluzione sulla nuova Ioniq 9, vettura che si è distinta come espressione della visione del brand per una mobilità evoluta e centrata sull’esperienza delle persone. Proprio per questa centralità che assumono gli occupanti nella filosofia Hyundai, la tecnologia viene pensata come uno strumento al servizio del conducente e dei passeggeri, finalizzata a semplificare, proteggere e valorizzare i momenti a bordo.

Nello specifico, i retrovisori digitali, che si articolano in retrovisori esterni digitali e specchio retrovisore interno con modalità digitale, utilizzano telecamere ad alta definizione che sostituiscono i tradizionali specchietti, offrendo una maggiore ampiezza di visibilità e una nitidezza di livello superiore.

A differenza dei tradizionali specchi, con questo sistema la qualità dell’immagine rimane la medesima in condizioni sfavorevoli come buio o condizioni meteo avverse e, allo stesso tempo, viene garantito lo stesso angolo di visuale anche quando la posizione della testa del conducente si discosta da quella abituale. Tramite questa tecnologia il conducente può osservare comodamente quello che invece rimarrebbe fuori dal campo visivo, aumentando la consapevolezza dell’ambiente circostante.

Un altro aspetto che rende i retrovisori digitali importanti è il loro concreto contributo all’efficienza aerodinamica che, con la Ioniq 9, raggiunge un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) di 0,259. La loro dimensione compatta non riduce solo la resistenza all’aria, ma anche i fruscii durante la marcia, enfatizzando il comfort acustico.

Funzionalità come la possibilità di visualizzare sul display le linee di riferimento in fase di sorpasso o cambio corsia, aumentano la sicurezza attiva, arginando il rischio di manovre premature. La possibilità di visualizzare linee guida dedicate viene estesa anche alla fase di parcheggio.

Un ulteriore vantaggio emerge nelle situazioni in cui la visibilità dal lunotto posteriore risulti sacrificata: tramite una semplice leva si attiva la modalità digitale del retrovisore interno che consente di mantenere una visione chiara e costante di quello che accade dietro al veicolo per mezzo di una telecamera esterna posteriore che trasmette l’immagine in tempo reale.

I Digital Mirrors, quindi, rappresentano una delle principali manifestazioni della filosofia Hyundai applicata alla Ioniq 9: tecnologia al servizio della quotidianità.