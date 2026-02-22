L'icona degli anni '80 non muore mai: venduta una Countach da record

Ci sono auto che sembrano non invecchiare, e rimangono quasi sospese nel tempo, come i poster di cui erano protagoniste sulle pareti delle camere di tanti ragazzi negli anni ’80. La Lamborghini Countach 25th Anniversary è una di quelle. E l’ultimo capitolo della sua storia si è scritto online, dove un esemplare straordinariamente conservato è stato venduto per 604.000 dollari (“poco più" di 512mila euro) sulla piattaforma SBX Cars, collegata a Supercar Blondie.

È la conferma che certe icone, quando si presentano nelle condizioni giuste, trovano sempre qualcuno pronto a rilanciare fino all’ultimo secondo. La versione 25th Anniversary fu presentata nel 1988 per celebrare i 25 anni di Lamborghini, e rappresenta la massima (e più raffinata) evoluzione della gamma Countach. Ne furono prodotti circa 658 esemplari a livello globale, un numero che oggi pesa parecchio quando si parla di quotazioni e collezionismo.

Caratteristiche tecniche e design

La linea è quella che tutti ricordano: profilo a cuneo, proporzioni tese, e soprattutto le celebri portiere con apertura a forbice che hanno definito un’epoca. Ma la 25th Anniversary (era stata venduta all’asta anche quella appartenuta a Gerhard Berger), non era solo un esercizio celebrativo poiché Lamborghini intervenne con modifiche importanti rispetto alle versioni precedenti. Prese d’aria ridisegnate e maggiorate, dettagli aerodinamici rivisti, paraurti posteriore specifico, oltre a finiture aggiornate che la rendevano visivamente più moderna. Il tutto però senza tradire l’impostazione originale.

Sotto il cofano posteriore pulsava il classico V12 aspirato da 5.2 litri, abbinato a un cambio manuale a cinque marce e a un differenziale a slittamento limitato. Numeri che oggi sembrano quasi romantici. Le prestazioni, però, restano rispettabili: 0-100 km/h in circa 4,7 secondi e una velocità massima intorno ai 295 km/h. Per la fine degli anni ’80, era numeri difficilmente avvicinabili.

L’esemplare venduto

L’auto battuta su SBX Cars non era una Countach qualsiasi. Parliamo di un esemplare con appena 2.977 miglia percorse (circa 4.790 chilometri), praticamente una capsula del tempo su quattro ruote. La livrea è un elegante Rosso Siviglia, abbinata a interni in pelle color sabbia, combinazione che esaltano le linee spigolose della carrozzeria e degli interni.

Si tratta di una versione con specifiche europee, ma venduta negli Stati Uniti, più precisamente nel New Jersey. La documentazione e la storia di manutenzione risultano impeccabili, dettaglio non secondario quando si parla di vetture con oltre trent’anni sulle spalle.

Il prezzo finale di 604.000 dollari viene considerato elevato, ma coerente con il mercato attuale per esemplari in condizioni eccellenti e con chilometraggi così contenuti. Del resto, quando si uniscono rarità (solo 658 unità prodotte), stato conservativo e valore simbolico, il risultato è quasi inevitabile.

La Countach 25th Anniversary continua a essere uno dei modelli più desiderati tra le supercar d’epoca. Non solo per le prestazioni o per i numeri, ma per quello che rappresenta: un’idea di automobile estrema, teatrale, forse perfino eccessiva. E proprio per questo, ancora oggi, irresistibile.