BMW Serie 4 si prepara all'era Neue Klasse: un render anticipa il suo design

BMW sta lavorando ad un profondo rinnovamento della sua gamma che abbraccerà la nuova filosofia di design Neue Klasse che ha fatto il suo debutto ufficiale sulla nuova iX3. Nel corso del 2026 scopriremo anche la nuova Serie 3 che sarà proposta pure nella versione elettrica i3, entrambe già protagoniste di diverse foto spia. Che succederà invece alla BMW Serie 4? La seconda generazione era stata introdotta nel 2020 e a quanto pare avrà ancora vita lunga perché la Serie 4 entrerà nell’era Neue Klasse anche se ovviamente per il debutto del nuovo modello bisognerà attendere ancora un po’ di tempo. Come sarà l nuova BMW Serie 4? Essendo strettamente correlata alla Serie 3, c’è già chi ha provato ad immaginarsi con un render come potrebbe essere la nuova coupé tedesca. Sarà ancora proposta nelle varianti Gran Coupé e Cabrio? Lo scopriremo nel tempo.

COME POTREBBE ESSERE LA NUOVA BMW SERIE 4

Il frontale dovrebbe quindi essere del tutto simile a quella della nuova Serie 3 e quindi via la classifica griglia a doppio rene di gradi dimensioni, in favore di una soluzione più minimalista che riprende quella del concept BMW Vision Neue Klasse. Anche i fari saranno nuovi, dalle forme sottili e con la firma luminosa che abbiamo visto sulla nuova iX3, con una coppia di segmenti diagonali su ciascun lato. Le sinergie con la nuova Serie 3 continueranno anche all’interno dell’abitacolo dove ci sarà il sistema BMW Panoramic iDrive. Niente quadro strumenti digitale in favore del BMW Panoramic Vision che proietta le informazioni di marcia lungo tutta la larghezza del parabrezza, da un montante anteriore all’altro. Non mancherà comunque un ampio schermo centrale touch per gestire le funzionalità messe a disposizione dall’infotainment.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, anche quelle saranno condivise con la nuova Serie 3 e quindi avremo versioni sia endotermiche e ibride oltre a quelle 100% elettriche. Arriverà anche una nuova BMW M4? Pare che sia possibile anche se ovviamente si attendono novità più precise che potrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi. La casa automobilistica tedesca sta quindi lavorando al rinnovo della sua gamma di vetture e la nuova BMW Serie 4 continuerà a rivestire un ruolo importante al suo interno.