Volvo EX60 vs Mercedes GLC, mettiamo i due SUV elettrici a confronto: versioni e prezzi

Volvo EX60 ha fatto da poco il suo debutto, un SUV elettrico in cui troviamo tutte le ultime innovazioni che Volvo ha sviluppato per le sue auto elettriche. Un modello che prova ad alzare ulteriormente l’asticella della tecnologia. La nuova Volvo EX60 entrerà in un segmento sempre più competitivo dove dovrà vedersela con modelli del calibro della nuova Mercedes GLC elettrica, altro SUV premium dotato delle ultime soluzioni tecniche sviluppate dalla casa della stella. Andiamo quindi a mettere a confronto questi due modelli di ultima generazione per scoprire le loro principali caratteristiche.

DIMENSIONI E DESIGN

Le misure della nuova Volvo EX60? 4.803 mm lunghezza x 1.899 mm larghezza x 1.635 mm altezza, con un passo di 2.970 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono invece 523 litri che possono salire a 1.647 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Davanti c’è anche un frunk da 85 litri. Il design richiama quello di altri modelli elettrici della casa automobilistica come EX30 e EX90. Il SUV si caratterizza comunque per linee morbide ed un frontale in cui troviamo fari con la firma luminosa a martello di Thor.

Passiamo alla Mercedes GLC elettrica che misura 4.845 mm lunghezza x 1.938 mm larghezza x 1.644 mm altezza, con un passo di 2.970 mm. Il bagagliaio offre una capacità di 570 litri che possono salire a 1.740 litri. Non manca nemmeno un frunk da 128 litri buono per contenere i cavi della ricarica. L’elemento di spicco della nuova Mercedes GLC elettrica è l’inedita griglia che ha fatto il suo debutto proprio su questo modello. Forme massicce, mentre i nuovi fari dispongono di una firma luminosa a stella.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo della Volvo EX60 troviamo un ambiente dallo stile minimalista dove, però, non manca la tecnologia. Dietro al volante, in posizione rialzata vicino al parabrezza, è presente il quadro strumenti digitale da 11 pollici. Centralmente sulla plancia, invece, c’è un ampio display da 15 pollici del sistema infotainment che sfrutta la piattaforma Android Automotive OS e questo significa che abbiamo accesso a tutti i servizi di Google. C’è anche l’assistente AI di Google, Gemini.

Su Mercedes GLC elettrica si può avere il nuovo MBUX HYPERSCREEN, che si estende per l’intera larghezza dell’abitacolo, potendo contare su di uno schermo da ben 39,1 pollici. In alternativa c’è l’MBUX Superscreen che include all’interno dello stesso panello il display da 10,3 pollici della strumentazione e quello da 14 pollici del sistema infotainment vero e proprio. Si può aggiungere anche un terzo display dedicato al passeggero anteriore da 14 pollici. Ovviamente, è presente il classico lusso Mercedes.

MOTORI E AUTONOMIA

Nuova Volvo EX30 è proposta sul mercato in tre motorizzazioni differenti che sono le seguenti.

Volvo EX60 P6: 374 CV, 480 Nm, singolo motore, batteria da 83 kWh, 620 km di autonomia

374 CV, 480 Nm, singolo motore, batteria da 83 kWh, 620 km di autonomia Volvo EX60 P10: 510 CV, 710 Nm, doppio motore, batteria da 95 kWh, 660 km di autonomia

510 CV, 710 Nm, doppio motore, batteria da 95 kWh, 660 km di autonomia Volvo EX60 P12: 680 CV, 790 Nm, doppio motore, batteria da 117 kWh, 810 km di autonomia

Per il momento, invece, Mercedes GLC elettrica è proposta in un’unica versione. Altre arriveranno nel corso del 2026 e ci sarà anche una variante AMG ad altissime prestazioni.

Mercedes GLC 400 4MATIC: 490 CV, 800 Nm, doppio motore, batteria 94 kWh, 713 km di autonomia

PREZZI

Quanto costa la nuova Volvo EX60 in Italia? Si parte da 65.350 euro. Per la nuova Mercedes GLC elettrica bisognerà 72.588 euro.