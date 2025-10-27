Alpine A110 endotermica addio: stop alla produzione a metà del 2026. Poi sarà solo elettrica

Solo elettrica o forse anche ibrida? Adesso c’è la conferma, la nuova Alpine A110 sarà solo elettrica. La casa automobilistica francese ha infatti annunciato che la produzione dell’attuale sportiva endotermica terminerà a metà del 2026. Intanto, si prepara a produrre gli ultimi 1.750 esemplari della seconda generazione di A110. Poi, una volta chiusa la storia di questo modello, partirà il conto alla rovescia per la nuova generazione che sarà la prima ad adottare la piattaforma Alpine Performance Platform (APP), un’architettura dedicata e sviluppata interamente internamente per veicoli elettrici ad alte prestazioni.

Dopo i primi modelli elettrici, A290 e A390, la casa automobilistica sta per aprire un nuovo ed importante capitolo della sua storia con l’introduzione della sua sportiva elettrica, un modello molto importante visto che raccoglierà l’eredità dell’A110. Quando debutterà? Alpine parla genericamente di una presentazione prevista per il prossimo anno.

Con i suoi primi modelli elettrici, l’A290 e l’A390, Alpine sta per aprire un altro capitolo fondamentale della sua storia, con l’A110 che rimane un’icona di spicco, presto rinnovata come una Berlinetta che mira a reinventare le auto sportive elettriche in stile francese. Collezionisti, prendete nota!

ULTIME ALPINE A110 ENDOTERMCHE

Come accennato, a metà del 2026 terminerà la produzione delle attuali A110 endotermiche che in questo lasso di tempo ne saranno prodotte ancora 1.750. I 3 modelli ancora disponibili e che andranno a chiudere la storia di questo modello sono: Alpine A110, Alpine A110 GTS e Alpine A110 R 70. Alla fine del suo ciclo di vita, di Alpine A110 endotermiche ne saranno state prodotte complessivamente circa 30.000.

IL CONCEPT ELETTRICO

Anche se Alpine non ha voluto accennare particolari dettagli sul nuovo modello elettrico, ricordiamo che nel luglio del 2022, la casa automobilistica aveva svelato il concept Alpine A110 E-ternité. Descritto come una sorta di laboratorio delle soluzioni tecniche del futuro che sarebbero arrivate sulle nuove elettriche, ha permesso comunque di farsi un’idea un po’ più chiara di come potrebbe essere la sportiva a batteria. Con il prossimo addio del modello endotermico, probabilmente nei prossimi mesi inizieremo a capire qualcosa di più anche della sportiva elettrica.