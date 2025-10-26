Alpine A110 potrebbe avere un futuro ancora a benzina ma in chiave ibrida

Alpine sembra pronta a rivedere i suoi piani. Il marchio francese, che aveva previsto un futuro completamente elettrico per la sua storica A110, starebbe ora valutando anche una versione ibrida. Una mossa che viaggia in parallelo con quella di Porsche. Ovvero quella di rallentare i progetti per le 718 Boxster e Cayman elettriche ripensando di fatto alla propria strategia dopo il calo della domanda.

Lo si è appreso da un’intervista concessa alla rivista britannica Evo, in cui il CEO di Alpine Philippe Krief ha lasciato intendere che il nuovo modello potrebbe arrivare in due varianti. Una totalmente elettrica e una con motore a benzina ibrido.

Krief non ha approfondito i motivi del cambio di strategia, ma il contesto parla chiaro. Le vendite di auto elettriche stanno rallentando, e le sportive a batteria non riescono ancora a conquistare il cuore dei puristi. L’ibrido, insomma, potrebbe essere il giusto compromesso per non snaturare lo spirito della A110.

Si attende il 2027

La nuova generazione è attesa per l’inizio del 2027 e arriverà in tre versioni: coupé biposto, convertibile e 2+2 con sedili posteriori. Krief ha aggiunto che “il design della nuova farà sembrare la vettura attuale vecchia”, lasciando intendere un forte salto stilistico.

Anche la variante elettrica promette prestazioni notevoli. Dovrebbe montare due motori con trazione posteriore e superare i 464 cavalli già disponibili sul SUV A390. Il pacco batterie sarà sviluppato ad hoc con l’obiettivo di mantenere il peso sotto i 1.360 kg.

Una particolare batteria

Un aspetto particolarmente interessante è la batteria sostituibile: Alpine vuole renderla intercambiabile, così da consentire aggiornamenti nel tempo e ridurre l’usura. Quando arriverà sul mercato, la A110 elettrica sarà chiamata a confrontarsi con le future Porsche 718 Boxster e Cayman elettriche. Ma la presenza di una versione ibrida potrebbe rivelarsi la chiave per mantenere viva l’anima della sportiva francese. Leggera, affilata e con un cuore che ancora batte a benzina.