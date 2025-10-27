Geely alla conquista dell'Europa: si punta sull'ibrido Plug-in

Il Gruppo Geely oggi controlla diversi marchi importanti tra cui ricordiamo Volvo e Lotus. Inoltre, con Mercedes ha creato una joint venture che controlla la Smart. Come marchio, però, Geely è entrata in Europa da poco in punta di piedi. Questo non significa, però, che non abbia piani ambiziosi di crescita. Anzi, come riporta Autmotive News Europe, la casa automobilistica intende ritagliarsi un suo spazio all’interno del mercato auto del Vecchio Continente grazie ad una strategia che punta molto sulle motorizzazioni ibride Plug-in.

1.000 CONCESSIONARIE IN 5 ANNI

Geely ha le idee ben chiare per crescere all’interno dei diversi mercati dei Paesi europei. Non si tratta solamente di lanciare nuovi modelli perché la casa automobilistica cinese intende creare una proprio rete commerciale completa e capillare tanto che in 5 anni conta di poter disporre di ben 1.000 concessionarie in Europa. Molto ambiziosa anche la strategia di prodotto dato che in 3 anni c’è la volontà di lanciare sul mercato ben 15 nuovi modelli. In particolare, l’idea sarebbe quella di proporre soprattutto powertrain ibridi Plug-in, tecnologia su cui Geely punta molto anche in Cina. L’offerta comprenderà SUV e berline. Si tratta quindi di un piano che vede un ulteriore marchio cinese intento a portare avanti un ampio progetto di crescita sul mercato europeo.

GEELY EX5

Il primo modello a debuttare, lo abbiamo già visto, sarà la Geely EX5, un SUV elettrico lungo 4,61 metri, largo 1,90 metri e alto 1,67 metri e con passo di 2,75 metri. Parlando del powertrain, sotto al cofano troviamo un motore elettrico da 160 kW (218 CV) e 320 Nm di coppia. Il tutto è alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 60 kWh che consente un’autonomia WLTP di 430 km. Sappiamo già i prezzi per il mercato italiano. Per questo SUV elettrico si parte infatti da 38.900 euro.