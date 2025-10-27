Tavares, dubbi sul futuro di Tesla: battuta da BYD e in 10 anni potrebbe sparire

Pensavate che Carlos Tavares si limitasse a profetizzare un difficile futuro per Stellantis? A quanto pare ne ha un po’ per tutti. Nel corso di un’intervista con il quotidiano francese Les Echos, il manager portoghese ha parlato del futuro di Tesla e di BYD, arrivando anche a punzecchiare Volkswagen.

LE CRITICHE A TESLA

Secondo l’ex CEO di Stellantis, Elon Musk ha commesso un errore dedicando troppo poco tempo a Tesla. Per Tavares, la casa automobilistica americana sarà battuta da BYD che è molto più concreta. In particolare, è molto più efficiente e competitiva in termini di costi. Ma c’è molto di più perché secondo Tavares, alla fine Musk opterà per dare priorità ad altri obiettivi. Addirittura, Tesla potrebbe decidere di lasciare l’industria automobilistica per concentrarsi in altri ambiti quali i robot umanoidi, SpaceX e l’intelligenza artificiale.

Non possiamo escludere che a un certo punto decida di lasciare l’industria automobilistica per concentrarsi sui robot umanoidi, su SpaceX o sull’intelligenza artificiale.

Alla fine, quindi, i cinesi avranno la meglio anche su Tesla, per quanto sia un’azienda innovativa. Tavares si spinge ad ipotizzare che l’azienda americana potrebbe non esistere più tra 10 anni. Un riferimento anche ai colossali obiettivi dell’azienda americana che secondo Tavares difficilmente saranno raggiungibili. A quel punto si aspetta una grande perdita in borsa.

La perdita di valore di Tesla in borsa sarà colossale perché l’attuale valutazione è semplicemente stratosferica. Non sono sicuro che Tesla esisterà ancora tra 10 anni. È un gruppo innovativo, ma sarà battuto dall’efficienza di BYD.

Non manca nemmeno una stoccata a Volkswagen descritta metaforicamente come un esempio del “nostro mondo occidentale che rifiuta di adattarsi“. Insomma, se già parlando di Stellantis, le dichiarazioni di Tavares avevano fatto molto discutere, queste ultime affermazioni su Tesla del manager portoghese sono andate a toccare un argomento già normalmente molto caldo e cioè quello del futuro dell’azienda di Elon Musk.