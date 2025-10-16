Alpine A290 si aggiorna e sulla piccola hot hatch elettrica arriva la guida one pedal

La guida one pedal è molto apprezzata da chi possiede un’auto elettrica in quanto rende la guida, soprattutto in città, molto più comoda. Inoltre, consente di ottimizzare l’efficienza della vettura e di ridurre l’usura delle pastiglie dei freni. Stiamo parlando di quella funzione che permette di rallentare l’auto semplicemente sollevando il piede dall’acceleratore, senza la necessità di dover intervenire sul pedale del freno. Sistema presente su molti modelli di auto elettriche. In alcuni casi è anche possibile regolarne il funzionamento. Sulla nuova Alpine A290, una piccola hot hatch elettrica derivata dalla Renault 5, la guida one pedal non era stata resa disponibile al momento del suo debutto. Adesso, le cose sono cambiate.

ARRIVA LA GUIDA ONE PEDAL

Seguendo l’esempio di Renault, anche Alpine ha deciso di introdurre la funzione one pedal nelle sue elettriche. La casa automobilistica ha quindi comunicato che tutte le Alpine A290 ordinate a partire dal 13 ottobre, esclusi i modelli in pronta consegna, arriveranno con la funzione one pedal di serie. Sul volante sarà pure presente una piccola manopola che permetterà di gestire questa funzione. Una volta attivata la modalità, una spia “One Pedal” appare sul quadro strumenti per informare il conducente che è in funzione. E per chi possiede già una Alpine A290? La modalità one pedal potrebbe arrivare attraverso un qualche tipo di aggiornamento. Tuttavia, al momento non sarebbe stata presa una decisione come ha dichiarato un portavoce dell’azienda ai colleghi de L’Agus.

La questione dell’installazione a posteriori è in corso, ma al momento non è stata presa alcuna decisione.

Insomma, bisognerà aspettare per sapere se anche i modelli già su strada potranno essere dotati della funzione one pedal.

I VANTAGGI DEL ONE PEDAL

Quando si rilascia l’acceleratore, il veicolo utilizza la frenata rigenerativa per rallentare e arrestarsi completamente, senza che il conducente debba azionare il pedale del freno. Questo permette di recuperare maggiore energia e quindi migliorare l’autonomia dell’auto. Inoltre, è molto comoda nei frequenti stop and go della guida in città. Utilizzare meno il freno significa ridurre l’usura delle pastiglie, allungando quindi la loro vita utile e quindi pure riducendo i costi di manutenzione dell’auto.