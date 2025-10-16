Mercedes GLA 2026, sarà tutta nuova: proseguono i test su strada

Mercedes sta lavorando ad un rinnovo della sua gamma di vetture. Alcuni modelli sono già stati lanciati, pensiamo alla CLA e alla nuova GLC elettrica ed altri arriveranno nei prossimi anni. La casa automobilistica tedesca sta portando avanti lo sviluppo anche della nuova Mercedes GLA che poggerà sulla piattaforma MMA, la stessa della nuova CLA. Dunque, sarà proposta sia con motorizzazioni elettriche e sia ibride. Il debutto è atteso nel corso del prossimo anno ma intanto proseguono i test su strada. Un nuovo muletto della GLA elettrica è stato infatti intercettato su strada ed alcuni dettagli fanno pure pensare che possa trattarsi di un modello firmato AMG.

LO SVILUPPO PROSEGUE: LE NUOVE FOTO SPIA

Ovviamente la vettura appare ancora camuffata con pellicole che coprono la carrozzeria ma le forme sono oramai quelle definitive. I frontale chiuso e l’assenza di terminali di scarico confermano che si tratta del modello elettrico. I cerchi in lega sportivi e l’impianto frenante maggiorato, sono invece dettagli che suggeriscono che il muletto sia in realtà una versione firmata AMG. Davanti, i fari dispongono di una firma luminosa a stella, che troviamo anche su tutti i più recenti modelli Mercedes. Sono presenti anche maniglie delle portiere a scomparsa e questo modello in particolare presenta anche un tetto panoramico in vetro. Al posteriore possiamo intravedere i gruppi ottici che presentano sempre una firma luminosa a forma di stella. Non ci solo foto dell’abitacolo ma possiamo immaginare una struttura molto simile a quella della nuova CLA.

MOTORI: ELETTRICA ED IBRIDA

Parlando, invece, della meccanica, piattaforma MMA e per il modello elettrico supporto all’architettura a 800 V che permetterà ricariche ad alta potenza. Similmente alla CLA, la nuova GLA potrà contare su potenze fino a 260 kW grazie alla presenza di due motori che consentiranno di disporre pure della trazione integrale. Anche ibrida come già accennato all’inizio. Sotto al cofano ci sarà quindi un 4 cilindri turbo di 1,5 litri Mild Hybrid. L’unità sarà in grado di arrivare ad erogare 100, 120 o 140 kW e sarà abbinata ad una trasmissione a doppia frizione a otto velocità dalle dimensioni compatte dove all’interno è presente un’unità elettrica da 20 kW alimentata da una batteria con una capacità di 1,3 kWh. Non rimane che attendere novità sullo sviluppo della nuova Mercedes GLA 2026.