Nasce il programma di personalizzazione Atelier Alpine dedicato all’A290

Uno degli elementi sui quali le case automobilistiche puntano sempre di più è sicuramente quello della personalizzazione. Su questo fronte Alpine ha annunciato il lancio dell’Atelier Alpine, un programma dedicato al modello compatto e sportivo A290. Il programma si rivolge ai proprietari dell’A290 che vogliono avere un’auto capace di distinguersi con uno stile esclusivo. A un anno dall’arrivo nei concessionari, la city car sportiva del marchio francese si arricchisce così di nuove opzioni estetiche, confermando la volontà di offrire un’esperienza su misura, coerente con il DNA Alpine.

Quanto si può personalizzare l’Alpine A290

L’Atelier Alpine propone in questa fase due pacchetti chiamati Signature, disponibili in due varianti cromatiche, una rossa e una blu. Entrambe le versioni evidenziano le linee dinamiche dell’A290 attraverso un’animazione grafica che corre lungo il tetto, le minigonne e il diffusore. I dettagli stilistici si estendono anche ai cerchi Snowflakes da 19” in nero lucido, completati da pinze freno in tinta con la firma scelta e da tappetini dedicati. Le versioni GT, GT Premium e GT Performance possono accedere a questa personalizzazione al prezzo di 900€, mentre per la versione GTS il costo è di 500€.

Accanto ai pacchetti Signature arriva anche la livrea French Signature, un’interpretazione grafica che celebra con le radici francesi del marchio. Il tricolore attraversa cofano e tetto con una linea continua che riprende il motivo triangolare “Snowflakes”, già noto nel mondo Alpine per la sua presenza in Formula 1 e nelle competizioni endurance. Sul tetto è presente il logo A con freccia, ulteriore richiamo all’identità del marchio. Questa configurazione è disponibile a 450€ ed è acquistabile tramite il configuratore ufficiale Alpine, già attivo in Francia e nella maggior parte dei mercati europei.

Gli elementi distintivi dell’A290

L’Alpine A290, prima city car elettrica del marchio, rappresenta un’evoluzione importante nella gamma del costruttore. Spinta da un motore da 220 CV e alimentata da una batteria da 52 kWh, è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi, con un’autonomia fino a 380 km secondo il ciclo WLTP. La ricarica rapida a 100 kW consente di passare dal 15% all’80% in circa mezz’ora. Il listino parte da 39.000€ per la versione GT, sale a 42.200€ per le versioni GT Premium e GT Performance e raggiunge i 45.000€ per la GTS.

Tra le novità dell’Alpine A290 c’è la presenza di serie su tutta la gamma della funzione One Pedal. Questo sistema permette di guidare usando un solo pedale, combinando accelerazione e decelerazione. Rilasciando l’acceleratore, il veicolo rallenta fino all’arresto completo, migliorando l’efficienza in ambito urbano e rendendo la guida più fluida, sicura e rilassata, soprattutto nel traffico cittadino.