Piccolo, digitale e preciso: il compressore portatile Xiaomi che ogni automobilista dovrebbe avere

Quante volte capita di ritrovarsi con una gomma a terra o di sentire che l’auto tira da una parte e vedere che uno degli pneumatici è più sgonfio degli altri? In quei casi bisognerebbe andare da un gommista, presso un’officina o alla prima stazione di servizio, ma non sempre è possibile. Per evitare di chiamare il carroattrezzi, mettere la ruota di scorta o camminare in queste condizioni critiche, se si ha a bordo il nuovo Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 si risolve rapidamente ogni tipo di problema. È un dispositivo davvero compatto (entra anche nella tasca portaoggetti dello sportello), facile da usare, utilissimo e ora anche conveniente. È in offerta su eBay con il 45% di sconto a meno di 40€.

Molto più di un semplice compressore

Che si tratti di un controllo di routine o di un imprevisto lungo la strada, questo piccolo compressore elettrico può riportare alla giusta pressione gli pneumatici dell’auto, della moto o della bici in pochi minuti. È utile anche per palloni, giochi gonfiabili o piccoli materassini. Il tutto senza bisogno di corrente esterna, grazie alla batteria integrata ricaricabile tramite USB-C.

Con un corpo compatto in plastica ABS e un design ergonomico, il compressore portatile Xiaomi si tiene facilmente con una mano. Grazie al display digitale e ai comandi intuitivi è possibile impostare con precisione la pressione desiderata e attendere che il dispositivo completi l’operazione. Una volta raggiunta la pressione l’erogazione si arresta automaticamente, evitando il rischio di sovragonfiaggio.

Rispetto al modello precedente, il motore potenziato migliora sensibilmente le prestazioni e gonfiare uno pneumatico da 0 a 2,5 bar richiede pochi minuti. Sono disponibili modalità preimpostate per auto, moto, bici e palloni, ma si può anche regolare manualmente la pressione desiderata. C’è anche una luce LED integrata che si rivela utile in caso di emergenza notturna o in ambienti scarsamente illuminati. All’interno della confezione ci sono gli adattatori per diverse tipologie di valvola, una pratica custodia per il trasporto e un cavo di ricarica.

Ma il vero vantaggio di un prodotto come questo, però, è la portabilità. Con un peso di appena 490 grammi e le dimensioni contenute, può essere trasportato comodamente nello zaino, nel portaoggetti dell’auto o nella borsa da moto diventando un compagno ideale sia per i tragitti quotidiani che per i viaggi.