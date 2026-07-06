Honda: novità pepate a Goodwood 2026

Il Goodwood Festival of Speed 2026 sarà una edizione memorabile che vedrà protagonista anche Honda. La Casa di Tokyo parteciperà all’evento con un programma variegato per mettere in risalto le nuove tendenze green ma rispettando anche il patrimonio genetico racing. Il mix tra innovazione e performance assume le forma in primo luogo della coupé Prelude.

Il brand si farà notare sulla celebre Hillclimb ma anche nell’area First Glance Paddock, strizzando l’occhio ai fan che amano lo stile giapponese. Il lancio della Prelude HRC Concept rappresenta il punto più alto della visione Honda con la consueta filosofia racing, nata dall’esperienza in pista, grazie alla collaborazione tra Honda Racing Corporation e Honda Access Corporation.

Body kit specifico

La Prelude in questa versione perfezionerebbe le prestazioni di guida, sfruttando le tecnologie adottate nelle competizioni. Dalle prime immagini è subito sembrata una vettura da corsa con paraurti maggiorati e minigonne laterali ridisegnate con inserti in fibra di carbonio, passaruota di grandi dimensioni, un’ala posteriore fissa e un ampio diffusore posteriore, oltre che spettacolari cerchi in lega.

L’auto giapponese, sviluppata per migliorare il comportamento dinamico, accresce il coinvolgimento del conducente. La Hillclimb di Goodwood darà un primo importante assaggio al pubblico. Al volante della Prelude HRC Concept ci saranno Jessica Hawkins, Head of F1 Academy e Driver Ambassador del team Aston Martin F1, e il pilota portoghese Tiago Monteiro.

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Spazio per la Super-N

Honda, accanto alla Prelude, accenderà i riflettori anche sulla Honda Super-N, compatta elettrica progettata nata per la mobilità urbana 2.0. La city car compatta unisce all’elettrico l’esperienza Honda nelle kei car giapponesi della Serie N. Dovrebbe diventare nei piani della Casa di Tokyo la compagna ideale in caotiche metropoli, con una modalità chiamata BOOST Mode e un’architettura leggera pensata per migliorare la reattività nella vita di tutti i giorni.

Con dimensioni contenute, l’utilitaria ha una progettazione orientata alla leggerezza, elementi studiati per offrire un comportamento dinamico coinvolgente, unendo divertimento e funzionalità. Per non dimenticare la storia nella massima del Motorsport sarà presente la Williams Honda FW11, la prima vettura di Formula 1 con cui Honda celebrò il titolo costruttori nel 1986. Lato due ruote, il marchio dell’Ala dorata metterà alla frusta la WN7, la prima moto elettrica di grandi dimensioni del marchio per il mercato europeo. Non mancherà la sportivissima CB1000F, naked moderna dal carattere heritage, con in sella la leggenda Freddie Spencer.