Polestar 4, la nuova variante SUV debutterà il 2 settembre: cosa aspettarsi

Recentemente il marchio Polestar è salito alla ribalta delle cronache perché le sue vetture saranno bandite dagli Stati Uniti a partire dal 2027, a seguito delle politiche americane di cybersecurity mirate ai veicoli provenienti dalla Cina. Al di là di questo episodio, la produzione globale del brand elettrico legato a Volvo (e a Geely) non si ferma, così come la voglia di allargare la gamma di modelli destinati alla platea europea. La prossima novità che debutterà ufficialmente il 2 settembre, data in cui coinciderà anche l’apertura degli ordini, si chiamerà Polestar 4 SUV. Dunque, dopo la variante dal taglio coupé nota per essere una delle prime auto senza lunotto posteriore, la famiglia si allarga e si completa.

Cosa aspettarsi

Sulla scia del clamore generato dalla Polestar 4 Coupé, la versione SUV cercherà di aggiungere un livello di praticità e versatilità superiori, merito di una maggiore capacità di carico e a soluzioni ideate per adattarsi a ogni esperienza di viaggio possibile. Ciononostante il design sarà uno dei suoi punti di forza, al pari delle prestazioni e della sostenibilità.

Michael Lohscheller, CEO di Polestar, ha detto: “Polestar 4 si è rapidamente affermata come uno dei modelli preferiti dai nostri clienti e abbiamo registrato un forte interesse da parte di chi ricerca un design distintivo e prestazioni elevate senza rinunciare alla praticità. Con Polestar 4 SUV ampliamo ulteriormente questa offerta, aggiungendo ancora più versatilità e restando fedeli al carattere di Polestar 4. Il tutto racchiuso in un design straordinario che non vedevo l’ora di presentare al pubblico”.

Gli affinamenti tecnici

Tanto Polestar 4 SUV quanto l’ultima evoluzione di Polestar 4 coupé vanno incontro a una messa a punto del telaio, concepita per incrementare il livello della dinamica di guida e del temperamento sportivo. La collaudata ed efficiente architettura a 400 Volt permette di avere autonomia (fino a 630 km) e prestazioni di tutto rispetto, nelle versioni Single Motor e Dual Motor (quest’ultima ha 544 CV).

Polestar 4 SUV sarà realizzata nell’impianto di Busan, in Corea del Sud, e sarà disponibile nella maggior parte dei mercati in cui il brand di origine svedese è attivamente presente.