Honda fa sul serio: sovralimentazione elettrica su tutta la gamma moto?

A Tokyo hanno deciso di fare sul serio. Quella che sembrava solo una vetrina tecnologica per il Salone di Milano dello scorso anno sta per trasformarsi in una strategia commerciale su larghissima scala. Parliamo del compressore elettrico Honda montato sul concept V3R 900 visto proprio ad EICMA 2025. Honda ha infatti depositato una serie di brevetti che puntano a estendere questa soluzione tecnica a gran parte dei motori attualmente in produzione.

Non più quindi un esperimento isolato sul tre cilindri a V, ma un piano concreto che coinvolge i quattro cilindri in linea, il bicilindrico parallelo della NC750X e persino il sei cilindri boxer della Gold Wing.

Quali sono i vantaggi prestazionali?

La vera innovazione di questo sistema progettato da Honda risiede nella sua gestione energetica. A differenza dei turbocompressori tradizionali, che sfruttano i gas di scarico e soffrono del cronico ritardo di risposta (il cosiddetto turbo lag), il compressore Honda è azionato direttamente da un motorino elettrico.

Questo si traduce in due benefici fondamentali:

Zero perdite di potenza: il sistema non assorbe energia meccanica dal motore termico per attivarsi.

il sistema non assorbe energia meccanica dal motore termico per attivarsi. Risposta immediata: la spinta è istantanea a qualsiasi regime di giri.

Secondo le dichiarazioni della casa dell’ala dorata, questa tecnologia permette al prototipo a tre cilindri da 900 cm³ di erogare prestazioni del tutto paragonabili a quelle di un motore aspirato da 1200 cm³, eliminando i classici difetti della sovralimentazione.

La sfida degli ingegneri

Sistemare il compressore al centro della “V" del prototipo era la parte facile. Tutt’altra storia è montarlo su un motore in linea. O addirittura su un boxer. Dove lo spazio utile è ridotto al millimetro. Gli ingegneri dovranno fare i conti con aree del telaio già sature, dove si concentrano componenti ingombranti come l’airbox, i corpi farfallati e il serbatoio.

I disegni dei brevetti indicano però che a Tokyo hanno trovato le soluzioni geometriche per superare questi vincoli strutturali. Il salto di prestazioni, d’altronde, ripaga lo sforzo progettuale. Per capire quanto il progetto Honda sia vicino alla produzione di serie bisognerà attendere i prossimi saloni autunnali, con EICMA in cima alla lista delle tappe fondamentali per vedere le prime applicazioni reali.