Django EVO NØ Name: lo scooter incontra lo streetwear

Il mondo delle due ruote e quello della moda urbana stringono un nuovo legame sull’asse francese. Peugeot Motocycles ha annunciato una collaborazione con NØ Name, noto marchio d’oltralpe specializzato in calzature, per la realizzazione del nuovo Django EVO NØ Name. Si tratta di uno scooter in edizione speciale e ultralimitata, nato con l’obiettivo di intercettare il pubblico che cerca un mezzo distintivo e dal carattere dichiaratamente pop per muoversi nel traffico cittadino.

L’operazione non si limita all’estetica del veicolo. Per rafforzare il legame stilistico tra scooter e conducente, i due brand hanno incluso nella vendita un’iniziativa particolare. Ogni acquirente riceverà infatti un voucher da utilizzare sul sito ufficiale di NØ Name per ritirare un paio di sneaker, permettendo così di coordinare il proprio outfit direttamente con il mezzo.

Estetica pop e dotazione tecnologica di serie

Visivamente, il Django EVO NØ Name riprende i giochi di contrasto cromatico tipici delle calzature del brand francese. La carrozzeria è dominata dalla tonalità Milky White, spezzata da dettagli in Blue Sky e da una carenatura anteriore nera che crea uno stacco netto. Il design è infine personalizzato da una grafica esclusiva dedicata che firma l’intero veicolo.

Sul fronte tecnico e della sicurezza, l’allestimento di serie è pensato per le esigenze sistematiche della mobilità urbana e include:

Sistema Smart Key per l’avviamento e la gestione Keyless;

per l’avviamento e la gestione Keyless; Quadro strumenti con display TFT dotato di connettività;

dotato di connettività; Gruppi ottici full LED.

Solo venti esemplari in Italia

Trattandosi di una vera e propria capsule collection, la disponibilità sul mercato nazionale è estremamente ristretta: per l’Italia sono state stanziate soltanto venti unità.

Il Django EVO NØ Name viene proposto al prezzo di 3.499 euro (IVA inclusa). Il costruttore ha confermato che gli ordini sono già aperti e che i pochissimi esemplari previsti sono disponibili in consegna immediata presso la rete dei concessionari ufficiali Peugeot Motocycles.