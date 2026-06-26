Vent Moto Dérapage Black Edition: l'anima supermotard si tinge di scuro

Il garage di Vent Moto si arricchisce con una novità pensata per chi non vuole passare inosservato. Dal prossimo 1° luglio debuttano infatti le nuove Dérapage Black Edition, una serie speciale che strizza l’occhio ai più giovani (e non solo). La gamma copre le motorizzazioni da 50 e 125 cc, acquistabili sia in versione Standard che nell’allestimento Lowride. Attenzione però ai numeri. Parliamo di una tiratura limitatissima di appena 100 pezzi in totale. Una scelta precisa per trasformare queste motard in veri e propri oggetti del desiderio.

Look scuro e dettagli che fanno la differenza

A colpire al primo sguardo è senza dubbio il vestito. La livrea gioca tutto sul concetto di “Total Black“, spezzato solo da accenti in grigio pastello e da grafiche olografiche pronte a riflettere la luce. Di serie la moto esce con i cerchi in lega, ma il vero tocco di classe per gli amanti delle corse è la possibilità di montare i cerchi a raggi (disponibili come optional). È un richiamo diretto alle supermotard che corrono nei campionati veri, un dettaglio visivo che cambia completamente la presenza su strada della moto.

Sella antiscivolo: così migliora la guida

Oltre l’estetica c’è la sostanza, e i tecnici di Vent hanno lavorato molto sull’ergonomia e sul feeling in sella. Su questa Black Edition debutta infatti una sella rivestita con un materiale antiscivolo specifico, pensato per offrire il massimo del grip. Nei fatti, questo significa un controllo superiore quando ci si sposta con il corpo per impostare le curve, garantendo comodità nei tragitti casa-scuola di tutti i giorni e stabilità quando invece si decide di alzare il ritmo tra le curve fuori città.

Ciclistica e freni: la ricetta del divertimento

Sotto la nuova veste grafica batte il cuore tecnico che ha reso celebre la famiglia Dérapage. La spina dorsale della moto resta il collaudato telaio perimetrale in acciaio a doppia culla, abbinato al telaietto posteriore che si può scomporre: una struttura leggera ma robusta, perfetta per digerire ogni tipo di percorso. Davanti lavora una forcella a steli rovesciati da 41 mm, mentre dietro c’è un monoammortizzatore regolabile nel precarico della molla per cucirsi la moto addosso. Capitolo freni. La sicurezza è al primo posto grazie a un grosso disco anteriore da 290 mm con il caratteristico profilo “a margherita", una soluzione che assicura una frenata potente ma sempre facile da gestire e modulare.

Motorizzazioni Minarelli: efficienza a 2 e 4 tempi

Sul fronte dei propulsori, Vent Moto si affida all’esperienza e all’affidabilità delle unità termiche fornite da Minarelli, entrambe pienamente conformi alle attuali normative antinquinamento vigenti e progettate per erogare la potenza in modo progressivo e lineare.

La versione da 50 cc è equipaggiata con un motore Minarelli a due tempi di ultima generazione, dotato di raffreddamento a liquido, cambio meccanico a sei rapporti e il classico sistema di avviamento a pedale (Kick Starter). La variante da 125 cc adotta invece un più sofisticato propulsore Minarelli a quattro tempi da 124,7 cc, caratterizzato dalla distribuzione monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole e dal sistema di fasatura variabile, una tecnologia che ottimizza la coppia a tutti i regimi di rotazione; su questo modello l’avviamento è esclusivamente elettrico.

Prezzi e opzioni di acquisto

Le nuove Vent Dérapage Black Edition arriveranno nelle concessionarie ufficiali il 1° luglio. La Dérapage 50 Black Edition verrà proposta a un prezzo di listino di 3.758 euro, mentre per la più potente Dérapage 125 Black Edition saranno necessari 4.990 euro. Per chi desiderasse completare il look con i cerchi a raggi in sostituzione di quelli in lega di serie, il sovrapprezzo opzionale è fissato a 90 euro.